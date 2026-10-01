Olivier Giroud donne une leçon à Cristiano Ronaldo

Il a pas le quart du niveau de Greenwood.
Force aux jeunes, ne lâchez rien, c'est a vous de vous de faire entendre !! Le décérébré c'est toi olivier!!
Il fait ce qu'il veut en fait... Polémique a la con, une de plus!!
Mbappe n'a jamais pris en otage sa selection Flaco.... Puisque tu parles de lui sur un sujet ou il n'a rien a voir mais bon....
Le Real hurle contre la FFF de l'avoir laissé jouer, mais ils l'autorisent à aller en boîte à paris... 🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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"C’est une sortie qui est triste et pathétique" 🗣️ Cristiano Ronaldo écorne-t-il son image ? Hervé Mathoux revient sur la fin d’aventure du Portugais avec sa sélection dans le Late sur CANAL+ FOOT 🖥️