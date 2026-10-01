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Cristiano Ronaldo

Olivier Giroud donne une leçon à Cristiano Ronaldo

Foot Mondial
parEric Bethsy
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Laissé sur le banc face à la Norvège (2-1) dimanche dernier, Cristiano Ronaldo a séché l’entraînement avant de quitter le rassemblement du Portugal. Une triste manière de terminer son parcours international, alors que d’autres joueurs savent soigner leur sortie.
Entre Cristiano Ronaldo (41 ans) et le Portugal, c’est probablement terminé. Aucune décision définitive n’a été annoncée. Mais la crise traversée ne laisse que peu de place à une éventuelle réconciliation. Frustré par son match contre la Norvège passé sur le banc, l’attaquant d’Al-Nassr a séché l’entraînement collectif, avant de quitter le rassemblement de sa sélection actuellement au Danemark. Une triste manière de boucler son parcours international, regrette Hervé Mathoux, choqué par l’ego de CR7.

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« Vous connaissez l'expression "qui vit par l'épée périra par l'épée", a commenté le journaliste de Canal+. Je pense que son orgueil démesuré a certainement contribué à l'amener si haut et cet orgueil démesuré contribue à l'amener… Je ne vais pas dire aussi bas, mais en tout cas, à gâcher la fin. Oui effectivement, bien sûr qu'il écorne son image. Généralement, on dit qu'on retient toujours la fin. Là, heureusement pour lui, il a fait tellement de grandes choses qu'on retiendra quand même ce qu'il a fait avant. Mais c'est une sortie qui est triste et pathétique quand un joueur ne comprend pas la courbe de sa carrière. »
D’autres joueurs plus lucides, eux, savent soigner leur sortie. « On a un exemple contraire avec Olivier Giroud, a cité Hervé Mathoux. Je ne compare pas les deux carrières mais il comprend le mouvement dans lequel il est, le mouvement d'une vie, d'une carrière. Mais là, quand on a quelqu'un qui est manifestement incapable de le comprendre, ça nous fait presque de la peine pour lui. C'est assez pathétique je trouve. » Cristiano Ronaldo a quand même prévu de se justifier en temps voulu.
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Il a pas le quart du niveau de Greenwood.

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Force aux jeunes, ne lâchez rien, c'est a vous de vous de faire entendre !! Le décérébré c'est toi olivier!!

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Il fait ce qu'il veut en fait... Polémique a la con, une de plus!!

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Mbappe n'a jamais pris en otage sa selection Flaco.... Puisque tu parles de lui sur un sujet ou il n'a rien a voir mais bon....

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Le Real hurle contre la FFF de l'avoir laissé jouer, mais ils l'autorisent à aller en boîte à paris... 🤣

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