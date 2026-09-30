LdN : Programme TV et résultats des matchs du jeudi 1er octobre

Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

Le problème c'est que tous les clubs connaissent la situation financière de l'OL et donc attendent les dernières heures du mercato pour faire une offre en dessous des prix du marché en comptant sur la coopération des agents, si l'OL veut céder des contrats pour bien plus haut que leur valeur la seule solution est de transférer au mercato hivernal, Sulc et Morton sont importants mais à 60 millions le contrat de chacun l'OL n'hésitera pas une seule seconde. Connaissant la cellule de recrutement je suis sur que celà ne leur a pas échapper et qu'ils travaillent à leur remplacement, mais oui, teansférer sur le milieu de saison c'est tout perdre sur le plan sportif