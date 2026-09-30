Ligue des Nations

LdN : Programme TV et résultats des matchs du jeudi 1er octobre

Ligue des Nations
parAlexis Rose
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3e journée de la Ligue des Nations :
Jeudi 1er octobre
Ligue A :
20h45 : Allemagne - Serbie (sur L'Equipe Live Foot)
Danemark - Portugal (sur L'Equipe Live Foot)
Grèce - Pays-Bas (sur L'Equipe Live Foot)
Pays de Galles - Norvège (sur L'Equipe Live Foot)
Ligue B :
20h45 : Irlande - Autriche (sur L'Equipe Live Foot)
Israël - Kosovo (sur L'Equipe Live Foot)
Ligue D :
18h00 : Azerbaïdjan - Liechtenstein
20h45 : Malte - Gibraltar
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Derniers commentaires

Cristiano Ronaldo dit définitivement stop au Portugal

Triste fin, il aurait dû faire ça dignement en 2018...

OM : Adidas arrive et change encore le logo

En 2003 après le 0-3 doublé de Ronaldinho, le Vélodrome s'est vidé comme une vessie. Plus que la sono a fond dans les virages pour tenter de couvrir nos chants. Et pas un rat dans les rues de Marseille en sortant. Puis arrête avec ta pseudo reconnaissance de l'OM dans la mouvance ultras. Comme vos joueurs et dirigeants, c'est du has been. Les Ultras parisiens se font respecter dans les plus grands stades d'Europe, quelque soit le résultat ou physionomie du match. Pas dans la même cour. Même niveau tifos, qui était la marque de fabrique de l'OM, vous êtes tombés au fond du trou. Niveau kermesse.

Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

Le problème c'est que tous les clubs connaissent la situation financière de l'OL et donc attendent les dernières heures du mercato pour faire une offre en dessous des prix du marché en comptant sur la coopération des agents, si l'OL veut céder des contrats pour bien plus haut que leur valeur la seule solution est de transférer au mercato hivernal, Sulc et Morton sont importants mais à 60 millions le contrat de chacun l'OL n'hésitera pas une seule seconde. Connaissant la cellule de recrutement je suis sur que celà ne leur a pas échapper et qu'ils travaillent à leur remplacement, mais oui, teansférer sur le milieu de saison c'est tout perdre sur le plan sportif

Athekame à l'OL, un deuxième prêt est envisagé

L'art de faire un article quand on a rien dire, je dis respect. C'est long 3 semaines.

Cristiano Ronaldo dit définitivement stop au Portugal

Des preuves ? Non parceque c'est bien beau de fanfaronner, mais a un moment faut sortir les preuves.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
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2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
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3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

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