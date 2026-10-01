Lens l’a pris pour un traître, Toppmöller vide son sac

Deux semaines après la fin de son bref passage à Lens, Dino Toppmöller a donné sa version. L’entraîneur allemand explique que le club artésien lui a demandé de trahir son adjoint malgré l’absence de faute grave.

trop exigeant, trop bruyant, se heurtant à trop de monde ». Dino Toppmöller n’est pas resté silencieux très longtemps. Deux semaines après son départ sur un accord mutuel, l’ancien coach du Racing Club de Lens a donné sa version. Le problème ne venait pas des résultats des Sang et Or. L’Allemand nommé en juin dernier confirme que son adjoint Nelson Morgado s’est retrouvé dans le viseur de la direction qui le jugeait «».

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Au cours d’une réunion, le club artésien a donc demandé à son entraîneur principal de sacrifier cet « élément perturbateur ». Sauf que le technicien ne s’est pas laissé faire. « L'entretien, qui a duré deux heures, s'est déroulé dans une atmosphère très harmonieuse, a raconté Dino Toppmöller au podcast Spielmacher von 360Media. Ils ont voulu me convaincre que ce serait mieux pour moi, ainsi que pour l'ensemble du groupe. Ils ont alors expliqué qu'ils jugeaient cette mesure si indispensable que, si je ne l'acceptais pas, ils seraient contraints de procéder à une rupture brutale. »

« Si j'avais constaté un comportement fautif extrême, je n'aurais évidemment pas pu le tolérer. Mais ce n'était tout simplement pas le cas. Je suis tombé des nues, s’est souvenu le coach passé par l’Eintracht Francfort. Si j'avais dû trahir mes valeurs, j'aurais préféré me retrouver sans emploi sur le moment. Il était hors de question pour moi de lâcher quelqu'un qui n'avait rien fait d'extraordinaire. Je préfère pouvoir encore me regarder dans la glace aujourd'hui, plutôt que de me tenir au bord du terrain. » Loyal, Dino Toppmöller a laissé volontiers la place à Yannick Cahuzac.