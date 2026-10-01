Lees-Melou

EdF : Boudé par Zidane, il fait une croix sur les Bleus

Equipe de France
parEric Bethsy
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Malgré les changements opérés par Zinédine Zidane, Pierre Lees-Melou ne s’est toujours pas rapproché de l’équipe de France. Le milieu du Paris FC n’a même pas reçu de pré-convocation et ne se fait pas d’illusions pour la suite de sa carrière.
La première liste de Zinédine Zidane sonne comme un message. Dans l’esprit du nouveau sélectionneur, l’équipe de France est ouverte à tout le monde. Y compris à ceux qui n’ont jamais mis les pieds à Clairefontaine et qui n’entraient absolument pas dans les plans de son prédécesseur Didier Deschamps. Comme Estéban Lepaul et Andy Diouf, Lucas Du Cunha en est la preuve parfaite.

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Le milieu de Côme fait partie des surprises du rassemblement, lui qui a donné satisfaction contre la Belgique (1-0) lundi dernier. Ses débuts rêvés auraient pu donner des idées à Pierre Lees-Melou. Mais de son côté, le milieu du Paris FC, pourtant auteur d’un excellent début de saison avec l’actuel troisième de Ligue 1, sait que son absence parmi la cinquantaine de joueurs pré-sélectionnés lui ferme définitivement la porte des Bleus.
« Je n’ai pas été pré-sélectionné, a révélé l’ancien joueur du Stade Brestois sur RMC. Si c'est dur ? Non. Il y a du monde et des bons joueurs. Je pense que je suis un bon joueur. Le coach Eric Roy avait lancé le débat il y a deux ans. Mais je n’ai jamais regardé les listes. Jamais de la vie. Comme je l'ai dit, j'y vais en courant ou en vélo, mais pour moi, ça n’a jamais été quelque chose d’atteignable. Quand Eric Roy avait lancé un appel à Didier Deschamps, j'avais éteint l'incendie tout de suite, pour moi il n'y a pas de débat. Je ne suis pas dans ce débat. » Il est vrai qu’à 33 ans, Pierre Lees-Melou ne représente pas l’avenir du foot français.
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