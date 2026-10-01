« A 29 ans », Dembélé met les choses au clair avec Mbappé

« A 29 ans », Dembélé met les choses au clair avec Mbappé

Equipe de France
parGuillaume Conte
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Capitaine des Bleus pour le match de ce vendredi face à l'Italie, Ousmane Dembélé en a profité pour évoquer la passe d'armes avec Kylian Mbappé pour le Ballon d'Or.
Privée de Kylian Mbappé, actuellement blessé, l’équipe de France a montré qu’elle avait de nombreux talents dans son effectif en début de semaine face à la Belgique. Ousmane Dembélé en fait partie, lui qui est Ballon d’Or en titre et vice-capitaine de l’équipe de France. Autant dire que l’attaquant du PSG est un joueur qui compte sur la planète football.
Avant le match face à l’Italie de ce vendredi, il s’est présenté en conférence de presse avec l’intention de clarifier les choses. L’ancien rennais était dit vexé par les propos de Kylian Mbappé, qui fait clairement campagne pour le Ballon d’Or, au point d’avoir sollicité Ligue 1+ pour plusieurs interviews, après le match face à Brest et au début de la trêve, ce qu’il a pu obtenir. Son entourage avait confirmé le fait qu’il avait mal pris les petites piques de son compatriote sur « l’élu ».

Dembélé assure que tout va bien avec Mbappé

Mais devant les médias, Ousmane Dembélé a fait savoir que tous ces dysfonctionnements dévoilés n’avaient aucun sens, et qu’il était bien au-dessus de ça. « Toutes ces histoires, je ne commente pas, je ne veux pas commenter. Ce sont des petites guéguerres sur les réseaux sociaux, à 29 ans je ne commente pas. Je me concentre sur le terrain. Toujours copains avec Mbappé? On a échangé. On est à côté à table. Il n'y a pas de soucis », a assuré le joueur du PSG, qui sera le capitaine des Bleus ce vendredi pour le match face à l’Italie.
Il a toutefois prévenu ses coéquipiers que ce n’était pas parce qu’il a le brassard qu’il allait tout à coup prendre la parole et diriger tout le monde. « Je parle déjà trop à mes coéquipiers (sourire). Je veux rester le même. L'intégration des nouveaux se fait naturellement. Moi je ne veux pas changer, toujours à aider les coéquipiers », a prévenu Ousmane Dembélé. Pas de quoi surprendre Zinedine Zidane, qui a aussi été un capitaine souvent très discret des Bleus en son temps.

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Derrière lui ???? Yamal rodri non ils sont devant ...et krava très loin devant ... m bappe c est pas benzema au réal.....

Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

Va lire le rapport de Mediapart !!!! PSG a fait la même chose que city… préparez vous !!!! Ton club gagne des titres par la corruption !

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