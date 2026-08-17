L'ASSE se débarrasse officiellement de Miladinovic

L'ASSE se débarrasse officiellement de Miladinovic

ASSE17 août , 20:47
parCorentin Facy
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L’ASSE a officialisé ce lundi sur son compte X le départ de son milieu de terrain Igor Miladinovic. Le Serbe, qui ne s’est jamais vraiment imposé à Saint-Etienne va disputer la saison 2026-2027 au Partizan Belgrade, où il est prêté avec une option d’achat dont le montant n’a pas été communiqué.
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