Mbappé en boite malgré sa blessure, il a une bonne excuse

Accompagné notamment par Marco Verratti, Kylian Mbappé a effectué une virée à Paris pendant qu'il devait soigner sa blessure à Madrid. De quoi faire beaucoup parler forcément.

Sorti blessé du match en Turquie, après avoir marqué le but victorieux, Kylian Mbappé a rapidement quitté le rassemblement des Bleus pour se soigner. C’est du moins ce qui a été annoncé par l’équipe de France, qui a renvoyé le joueur vers son club pour des examens approfondis et une rééducation pour cette blessure au genou gauche qui devait l’éloigner des terrains pour deux à trois semaines.

Le Real a autorisé son départ pour Paris

Mais comme le relatait l’émission espagnole El Chiringuito, nulle trace de Kylian Mbappé ces derniers jours au centre d’entrainement de Valdebebas. Il faut dire que l’attaquant français était à quelques centaines de kilomètres de là, à Paris plus précisément. Il a été aperçu au moment d’entrer dans la boite de nuit parisienne le « Boum Boum » avec sa compagne Ester Exposito. Il avait un guide spécialisé en la matière puisqu’il était accompagné de Marco Verratti, le roi de la nuit et ancien joueur du PSG.

Une virée dans la capitale française qui n’a pas beaucoup plu en Espagne, où on estime même que si le candidat au Ballon d’Or peut se déhancher en boite de nuit, il aurait pu rester avec l’équipe de France, ou reprendre l’entrainement complet avec le Real Madrid en vue de la reprise dans une semaine. Surtout, c’est aussi le club merengue qui est pointé du doigt, car Kylian Mbappé a bien eu l’autorisation de prendre quelques jours pour se rendre à Paris, précise Marca.

Dès lors, le Real Madrid et son communiqué expliquant qu’une « évolution suivie de près » était nécessaire pour Mbappé a de quoi faire sourire, car sa convalescence ne l’empêche pas de profiter de vacances en compagnie de sa chérie. Pas de quoi perturber l’ancien joueur du PSG, qui sera très prochainement de retour à Madrid pour reprendre le chemin de la compétition, le Real Madrid ayant estimé que son buteur vedette ne devrait manquer qu’un match au maximum. Mais entre son passage houleux en Suède, son séjour en Sardaigne et cette virée à Paris, Kylian Mbappé sait qu’il est suivi à la trace à chacun de ses voyages.