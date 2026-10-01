Ousmane Dembélé a tout gagné avec le PSG
Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or 2025

Dembélé Ballon d’Or, le PSG a rencontré les jurés

PSG
parEric Bethsy
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En tant qu’ancien directeur de la communication du Paris Saint-Germain, Pascal Ferré a tenté d’influencer les votes du Ballon d’Or 2025. Le dirigeant s’est entretenu avec des journalistes votants.
Les campagnes menées par Kylian Mbappé ou Lamine Yamal sont-elles vraiment bénéfiques ? Depuis quelques semaines, plusieurs candidats au Ballon d’Or multiplient les sorties médiatiques pour vanter leurs mérites. Ces stars espèrent influencer les décisions des journalistes votants. Mais pour l’ancien directeur de France Football Pascal Ferré, ces déclarations peuvent s’avérer contre-productives.
« Ce sont les candidats qui font leur autopromo. C’est assez bizarre et assez singulier, s’est étonné l’invité de RMC. Sincèrement, je ne pense pas que ce soit le meilleur des calculs. Je suis resté en contact avec pas mal de jurés. Ça les a fatigués. Imaginer que des interviews à répétition puissent avoir la moindre influence sur les jurés péruvien, finlandais ou camerounais, c’est très mal les connaître. » Il y a un an, lorsqu’il dirigeait le secteur communication du Paris Saint-Germain, Pascal Ferré avait pourtant mené la campagne pour Ousmane Dembélé à sa manière.

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« D'une part, ce n'est pas interdit. D'autre part, je ne sais pas s'il avait vraiment besoin de ça cette année-là. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de clubs qui s'essayent à ce genre de lobbying. Ça consiste à aller voir, à discuter avec les jurés, a-t-il avoué. Il s'avère que cette année-là, certains étaient présents à la Coupe du monde des clubs. Donc c'est autour d'un café, autour d'un repas, on discute de football de manière tout à fait informel. Je prenais soin de m'assurer que ces jurés-là avaient bien vu la même saison que moi, c'est aussi simple que ça. » Difficile de dire si son intervention a vraiment pesé. En tout cas, les joueurs ne sont pas les seuls à intervenir auprès des journalistes.
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