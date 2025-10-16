Rennes donne un joueur à l'OL, avec une raison secrète

Sur le point de signer à l'Olympique Lyonnais en tant que joker, Hans Hateboer va laisser une place vacante dans le couloir droit de la défense du Stade Rennais. Pour pallier ce vide, les Rouge et Noir visent un grand espoir suédois.

Selon le règlement de la Ligue de football professionnel, tous les clubs français ont le droit de recruter un joueur en dehors de la période de mercato, alors appelé joker, à la condition sine qua non qu'il soit licencié en France. Une possibilité de recrutement strictement limitée à un joueur par club. Et au beau milieu de ce mois d'octobre 2025, l'Olympique Lyonnais compte bien en profiter. Aux dernières nouvelles, les Gones sont proches de s'offrir Hans Hateboer , latéral droit de 31 ans qui évolue au Stade Rennais, afin d'apporter de la profondeur dans son couloir. En manque cruel de temps de jeu sous les couleurs rennaises depuis le début de la saison (22 minutes seulement), celui qui est arrivé en août 2024 va quand même laisser une place vacante dans l'effectif des Rouge et Noir, lesquels réfléchissent à une solution de remplacement.

Rennes contre-attaque

C'est en tout cas ce qu'il faut croire des informations de Jeunes Footeux. Le média francophone affirme que le Stade Rennais explore actuellement une piste scandinave menant à Hampus Skoglund. Ce latéral droit suédois âgé de 21 ans, grand espoir en son pays, réalise une saison plutôt intéressante du côté du Hammarby IF (D1 suédoise) avec 22 titularisations en 25 matchs de championnat. Il présente des qualités de joueur de couloir très offensif et est capable de défendre aussi bien que de se projeter vers l'avant - à l'image de ses 3 passes décisives réalisées lors de la réception de Hacken fin septembre.

Dans l'idéal, la direction rennaise aimerait pouvoir recruter un joueur d'expérience au poste de latéral droit mais ne ferme clairement pas la porte à un profil à fort potentiel. Valorisé à 8 millions d'euros, indique JF, Skoglund aurait une place de choix dans un effectif rennais instable. Surtout avec l'irrégularité de Frankowski. S'il devait arriver, l'international Espoirs suédois ne pourrait débarquer qu'au mois de janvier, à l'ouverture du mercato hivernal.