ICONSPORT_265653_0059
Hampus Skoglund

Rennes donne un joueur à l'OL, avec une raison secrète

Rennes16 oct. , 22:00
parQuentin Mallet
0
Sur le point de signer à l'Olympique Lyonnais en tant que joker, Hans Hateboer va laisser une place vacante dans le couloir droit de la défense du Stade Rennais. Pour pallier ce vide, les Rouge et Noir visent un grand espoir suédois.
Selon le règlement de la Ligue de football professionnel, tous les clubs français ont le droit de recruter un joueur en dehors de la période de mercato, alors appelé joker, à la condition sine qua non qu'il soit licencié en France. Une possibilité de recrutement strictement limitée à un joueur par club. Et au beau milieu de ce mois d'octobre 2025, l'Olympique Lyonnais compte bien en profiter. Aux dernières nouvelles, les Gones sont proches de s'offrir Hans Hateboer, latéral droit de 31 ans qui évolue au Stade Rennais, afin d'apporter de la profondeur dans son couloir. En manque cruel de temps de jeu sous les couleurs rennaises depuis le début de la saison (22 minutes seulement), celui qui est arrivé en août 2024 va quand même laisser une place vacante dans l'effectif des Rouge et Noir, lesquels réfléchissent à une solution de remplacement.

Lire aussi

Hateboer joker de l'OL, c'est bouillant !Hateboer joker de l'OL, c'est bouillant !
Rennes a encore roulé l’OL, ça ne passe plusRennes a encore roulé l’OL, ça ne passe plus

Rennes contre-attaque

C'est en tout cas ce qu'il faut croire des informations de Jeunes Footeux. Le média francophone affirme que le Stade Rennais explore actuellement une piste scandinave menant à Hampus Skoglund. Ce latéral droit suédois âgé de 21 ans, grand espoir en son pays, réalise une saison plutôt intéressante du côté du Hammarby IF (D1 suédoise) avec 22 titularisations en 25 matchs de championnat. Il présente des qualités de joueur de couloir très offensif et est capable de défendre aussi bien que de se projeter vers l'avant - à l'image de ses 3 passes décisives réalisées lors de la réception de Hacken fin septembre.
Dans l'idéal, la direction rennaise aimerait pouvoir recruter un joueur d'expérience au poste de latéral droit mais ne ferme clairement pas la porte à un profil à fort potentiel. Valorisé à 8 millions d'euros, indique JF, Skoglund aurait une place de choix dans un effectif rennais instable. Surtout avec l'irrégularité de Frankowski. S'il devait arriver, l'international Espoirs suédois ne pourrait débarquer qu'au mois de janvier, à l'ouverture du mercato hivernal.
0
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée

ICONSPORT_154468_0013
PSG

Messi et Neymar remis à leur place par le PSG

PSG féminin
PSG

LdC F : Le PSG se fait tordre par le Real Madrid

Fil Info

00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée
00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée
23:00
Messi et Neymar remis à leur place par le PSG
22:58
LdC F : Le PSG se fait tordre par le Real Madrid
22:30
Nantes : 40 millions de ventes au mercato, Kita a un plan
21:30
PSG : Trop honnête, Luis Enrique s’en veut
21:00
L’OM dégoûté par l’Algérie, De Zerbi est fâché
20:40
SRFC : Beye sur la sellette, Rennes sort du silence

Derniers commentaires

La Belgique fait un joli cadeau à l'OL

Il ne faut pas inverser les tares. C'est toi qui viens troller, ici, sur un sujet qui concerne l'OL et Fofana. Tu dois donc aimer que des lyonnais te 'pètent les rouleaux' ^^

OL : Seul contre la France entière, Fonseca le vit mal

Toujours les mêmes en plus

Désiré Doué foudroie Lamine Yamal, il a osé

Faut pas pousser non plus... Ton excès inverse est ridicule. Oui pour moi Yamal est au dessus mais dire que Doué n'arrive même pas à la cheville de Yamal c'est malhonnête...

Le PSG bis effraie la Ligue 1, Luis Enrique en rigole

Oh quelle belle victoire après 14 années d'attentes... 1 a 0 sur le seul tir cadré de l'OM qui résulte d'une bourde du gardien et avec 31% de possession... Whaou mais c'est un truc de fou !!! 🤣😂🤣

Messi et Neymar remis à leur place par le PSG

Plus grand club français et de loin, l'aura du PSG s'étend partout dans le monde, ce sont juste les chiffres qui parlent...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading