Marc Madiot change de sport et crache sur Mbappé

Kylian Mbappé affiche de grandes ambitions cette saison, que ce soit avec le Real Madrid ou l’équipe de France. L’ancien joueur du PSG souhaite assumer pleinement ses responsabilités, même s’il aimerait parfois bénéficier d’un traitement plus clément.
Kylian Mbappé a toujours affiché sa volonté de tout gagner au cours de sa carrière. Parfois, la pression qu’il s’impose lui-même peut être difficile à gérer. Supporters et observateurs l’attendent au tournant à chacune de ses apparitions, et ce sera encore le cas en 2026. À 27 ans, Mbappé a encore beaucoup à prouver au plus haut niveau. Certains aimeraient le voir changer de comportement afin de relâcher la pression et d’évoluer avec un esprit plus libéré. Marc Madiot ne dira pas le contraire : il souhaite que l’attaquant du Real Madrid revoit sa copie pour retrouver une forte cote de popularité.

Mbappé doit changer ? 

Sur l’antenne de RMC, le consultant, directeur sportif de l'équipe de cyclisme de la FDJ, n’a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet : « Nous ne sommes pas trop durs avec Mbappé. Il fait fausse route, il pourrait être autre chose ! Il a tout pour lui, pourquoi va-t-il s’enfermer dans des histoires de penalties, de buts, de records ? On n’en a rien à cirer ! Cela ne me plaît pas. Il est un joueur de football dans une équipe. Il se grandirait à avoir une autre approche, aussi bien avec le Real Madrid qu’avec l’équipe de France. Il serait le numéro un incontestable. Il peut être autre chose. S’il mettait davantage son talent au service de l’équipe, il serait intouchable. Je l’aime beaucoup, mais c’est dommage ».

Kylian Mbappé brille individuellement avec le Real Madrid depuis le début de la saison. En revanche, les résultats collectifs du club madrilène ne sont pas toujours au rendez-vous. La presse lui reproche parfois de trop accaparer la lumière, ce qui pourrait desservir le collectif de Xabi Alonso. Chacun se fera bien sûr son propre avis sur la question…
