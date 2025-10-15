ICONSPORT_271259_0148

Hateboer joker de l'OL, c'est bouillant !

OL15 oct. , 22:30
parMehdi Lunay
0
L'Olympique Lyonnais est très juste au niveau de l'effectif. C'est le cas en défense centrale où le duo Niakhaté-Mata doit jouer tous les matchs de Ligue 1. Heureusement, les Gones peuvent aller chercher un joker en France. Ils jettent leur dévolu sur un Rennais.
Quatrième de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais réalise un début de saison très satisfaisant. Toutefois, beaucoup d'observateurs estiment que l'OL est en surrégime sur cette entame de championnat. Les hommes de Paulo Fonseca défendent courageusement et ils sont très opportunistes pour convertir leurs occasions de but. Comme l'a montré le récent revers contre Toulouse, les prochaines semaines pourraient être très difficiles pour l'OL en raison d'un banc de touche pas assez fourni.

Hans Hateboer, la bonne pioche de l'OL ?

Certains postes ne sont pas bien doublés, notamment en défense centrale. Si Ruben Kluivert dépanne en Ligue Europa, le duo Moussa Niakhaté-Clinton Mata s'occupe de l'intégralité de la Ligue 1 pour le moment. De quoi fatiguer les deux hommes d'autant qu'ils jouent aussi avec leur sélection pendant la trêve internationale. Matthieu Louis-Jean a compris le problème et il est parti à la recherche d'un nouveau défenseur polyvalent. Selon les informations de L'Equipe, la cible de Lyon s'appelle Hans Hateboer.
Le défenseur néerlandais de Rennes est ciblé par l'OL en tant que joker. En effet, chaque club français peut recruter un joueur hors mercato s'il évolue en France. Lyon est en négociations avancées avec le Stade Rennais pour conclure le transfert d'un joueur sous contrat jusqu'en 2026 en Bretagne. Latéral droit de formation, Hateboer peut dépanner dans l'axe de la défense si besoin. Âgé de 31 ans, l'ancien joueur de l'Atalanta est ravi d'aller dans le Rhône surtout que son temps de jeu à Rennes est famélique (21 minutes contre Nantes cette saison seulement). Un nouveau coup à la Matic en préparation pour l'OL ?
