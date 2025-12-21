Maroc

CAN 2025 : Entrée en lice réussie et spectaculaire pour le Maroc

CAN 202521 déc. , 22:03
parAlexis Rose
0
1ère journée de la CAN 2025 :
Stade Prince Moulay Abdellah (Rabat).
Maroc - Comores : 2-0.
Buts : Brahim Diaz (55e), El Kaabi (74e) pour le Maroc.
Pour son entrée en lice dans ce match d’ouverture à domicile, le Maroc n’a pas tremblé. Malgré un penalty raté en début de match par Rahimi (11e), l’équipe de Walid Regragui a fait la différence en deuxième période avec un but de Diaz (55e) et un retourné acrobatique exceptionnel d’El Kaabi (74e). Grâce à cette première victoire, le Maroc prend la tête du Groupe A en attendant l’autre match entre le Mali et la Zambie.
0
Articles Recommandés
OL
Coupe de France

CdF : L’OL se fait peur mais passe en 16es

ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale

Digne France
Equipe de France

EdF : Rater une autre Coupe du Monde ? Digne ne s’en remettrait pas

Fil Info

21 déc. , 22:51
CdF : L’OL se fait peur mais passe en 16es
21 déc. , 22:50
CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale
21 déc. , 22:30
EdF : Rater une autre Coupe du Monde ? Digne ne s’en remettrait pas
21 déc. , 22:03
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
21 déc. , 22:00
CdF : Bayeux - OM déplacé, c'est la folie en Normandie
21 déc. , 21:30
CAN 2025 : Le sélectionneur de l'Algérie salement accusé
21 déc. , 21:00
Marc Madiot change de sport et crache sur Mbappé
21 déc. , 20:38
Abdelli à l’OL pour 1 ME, c’est validé !

Derniers commentaires

CdF : L’OL se fait peur mais passe en 16es

Encore un match honteux... Si Satriano, Ghezzal et Karabec savent pas marquer contre une D6...

OL - Saint-Cyr Collonges : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)

J'ai jamais dit que L OM étais a moi , il appartient a mc court rien d autre, il t appartient même pas a toi aussi , tu est juste la pour donner tes sous et mc court se sucre sur ton dos

OL - Saint-Cyr Collonges : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)

Pour le coup, toute l'équipe joue à 2 à l'heure, fait des centres de merde ....

OL - Saint-Cyr Collonges : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)

alors arrete de faire croire que l OM est ton club de coeur c ridicule

OL - Saint-Cyr Collonges : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)

Satriano même face à une R1, il est inexistant

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading