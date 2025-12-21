CAN 2025 : Entrée en lice réussie et spectaculaire pour le Maroc

1ère journée de la CAN 2025 :

Stade Prince Moulay Abdellah (Rabat).

Maroc - Comores : 2-0.

Buts : Brahim Diaz (55e), El Kaabi (74e) pour le Maroc.

Pour son entrée en lice dans ce match d’ouverture à domicile, le Maroc n’a pas tremblé. Malgré un penalty raté en début de match par Rahimi (11e), l’équipe de Walid Regragui a fait la différence en deuxième période avec un but de Diaz (55e) et un retourné acrobatique exceptionnel d’El Kaabi (74e). Grâce à cette première victoire, le Maroc prend la tête du Groupe A en attendant l’autre match entre le Mali et la Zambie.