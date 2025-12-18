ICONSPORT_112937_0011
Tirage au sort - Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale

Coupe de France19 déc. , 00:00
parAlexis Rose
32es de finale de la Coupe de France :
Vendredi 19 décembre
20h45 : Les Herbiers (N2) - Angers SCO (L1) sur beIN Sports 8
US Avranches (N2) - Stade Brestois (L1) sur beIN Sports 4
IC Croix Football (N3) - Reims (L2) sur beIN Sports 7
EA Guingamp (L2) - Stade lavallois (L2) sur beIN Sports 5
Canet RFC (N3) Montpellier (L2) sur beIN Sports 6
Périgny (R1) - Le Mans (L2) sur beIN Sports 9
21h00 : RC Lens (L1) - Ent. Feignies Aulnoye FC (N2) sur beIN Sports 1
Samedi 20 décembre
15h30 : FC Freyming (R2) - US Chantilly (N2) sur beIN Sports 6
US St-Maur Lusitanos (N2) - Losc Lille (L1) sur beIN Sports 1
AS Le Gosier (R1) - FC Lorient (L1) sur beIN Sports 3 et Guadeloupe Première
AS Biesheim (N2) - FC Metz (L1) sur sur beIN Sports 4
Olympique Marcq-en-Baroeul (R1) - Estac Troyes (L2) sur beIN Sports 5
Bayeux FC (R1) - Blois (N2) sur beIN Sports 7
18h00 : Grenoble (L2) - AS Nancy (L2) sur beIN Sports 6
US Raon-l’Étape (R1) - Paris FC (L1) sur beIN Sports 5
SA Mérignac (R1) - Istres (N2) sur beIN Sports 9
Lyon La Duchère (N3) - Toulouse FC (L1) sur beIN Sports 4
Pontivy (N3) - SC Bastia (L2) sur beIN Sports 7
Stade Bethunois (R1) - FC Sochaux (N1) sur beIN Sports 8
21h00 : Vendée Fontenay Foot (N3) - PSG (L1) sur beIN Sports 1
Dimanche 21 décembre
14h45 : Bourg-en-Bresse (N1) - OM (L1) sur beIN Sports 1 et sur France 3 Régions
OGC Nice (L1) - ASSE (L2) sur beIN Sports 3 et sur France 3 Régions
AJ Auxerre (L1) - AS Monaco (L1) sur beIN Sports 4 et sur France 3 Régions
RC Strasbourg (L1) - US Dunkerque (L2) sur beIN Sports 5 et sur France 3 Régions
US Concarneau (N1) - FC Nantes (L1) sur beIN Sports 6 et sur France 3 Régions
17h30 : Stade Rennais (L1) - Les Sables VF (N3) sur beIN Sports 3
FC Bassin d’Arcachon (N3) - Haut Lyonnais (N3) sur beIN Sports 9
Le Puy Football (N1) - Girondins de Bordeaux (N2) sur beIN Sports 7
Le Havre (L1) - Amiens (L2) sur beIN Sports 6
US Orléans (N1) - Dieppe (N2) sur beIN Sports 8
Montreuil RC (R1) - US Chauvigny (N3) sur beIN Sports 10
21h00 : FC Saint-Cyr Collonges Mont d’Or (R1) - OL (L1) sur beIN Sports 1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

