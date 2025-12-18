CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale

32es de finale de la Coupe de France :

Vendredi 19 décembre

20h45 : Les Herbiers (N2) - Angers SCO (L1) sur beIN Sports 8

US Avranches (N2) - Stade Brestois (L1) sur beIN Sports 4

IC Croix Football (N3) - Reims (L2) sur beIN Sports 7

EA Guingamp (L2) - Stade lavallois (L2) sur beIN Sports 5

Canet RFC (N3) Montpellier (L2) sur beIN Sports 6

Périgny (R1) - Le Mans (L2) sur beIN Sports 9

21h00 : RC Lens (L1) - Ent. Feignies Aulnoye FC (N2) sur beIN Sports 1

Samedi 20 décembre

15h30 : FC Freyming (R2) - US Chantilly (N2) sur beIN Sports 6

US St-Maur Lusitanos (N2) - Losc Lille (L1) sur beIN Sports 1

AS Le Gosier (R1) - FC Lorient (L1) sur beIN Sports 3 et Guadeloupe Première

AS Biesheim (N2) - FC Metz (L1) sur sur beIN Sports 4

Olympique Marcq-en-Baroeul (R1) - Estac Troyes (L2) sur beIN Sports 5

Bayeux FC (R1) - Blois (N2) sur beIN Sports 7

18h00 : Grenoble (L2) - AS Nancy (L2) sur beIN Sports 6

US Raon-l’Étape (R1) - Paris FC (L1) sur beIN Sports 5

SA Mérignac (R1) - Istres (N2) sur beIN Sports 9

Lyon La Duchère (N3) - Toulouse FC (L1) sur beIN Sports 4

Pontivy (N3) - SC Bastia (L2) sur beIN Sports 7

Stade Bethunois (R1) - FC Sochaux (N1) sur beIN Sports 8

21h00 : Vendée Fontenay Foot (N3) - PSG (L1) sur beIN Sports 1

Dimanche 21 décembre



OGC Nice (L1) - ASSE (L2) sur beIN Sports 3 et sur France 3 Régions

AJ Auxerre (L1) - AS Monaco (L1) sur beIN Sports 4 et sur France 3 Régions

RC Strasbourg (L1) - US Dunkerque (L2) sur beIN Sports 5 et sur France 3 Régions

US Concarneau (N1) - FC Nantes (L1) sur beIN Sports 6 et sur France 3 Régions

17h30 : Stade Rennais (L1) - Les Sables VF (N3) sur beIN Sports 3

FC Bassin d’Arcachon (N3) - Haut Lyonnais (N3) sur beIN Sports 9

Le Puy Football (N1) - Girondins de Bordeaux (N2) sur beIN Sports 7

Le Havre (L1) - Amiens (L2) sur beIN Sports 6

US Orléans (N1) - Dieppe (N2) sur beIN Sports 8

Montreuil RC (R1) - US Chauvigny (N3) sur beIN Sports 10