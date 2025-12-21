CdF : Bayeux - OM déplacé, c'est la folie en Normandie

Tombé sur l’Olympique de Marseille lors du tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France ce dimanche soir, le club de Bayeux (R1) va être obligé de délocaliser sa rencontre à Caen.

La belle histoire de Bayeux se poursuit en Coupe de France. Après avoir réalisé l’exploit de sortir le Stade Malherbe de Caen (National) au 7e tour en novembre dernier (3-2), le petit club de Régional 1 a poursuivi sa route en dominant Yvetot (1-0) et Blois ce samedi lors des 32es de finale (2-1). Une victoire acquise contre un club de N2 dans leur petit Stade Henry Janne. Une enceinte qui sera bien trop petite pour le tour suivant, sachant que lors du tirage au sort des 16es de finale, qui a été fait ce dimanche soir sur le plateau de beIN Sports en marge du dernier 32e entre l’OL et Saint-Cyr, Bayeux a tiré la boule de l’ OM

« On rêvait tous d’un tirage de malade pour une équipe de malade »

« On rêvait tous d’un tirage de malade pour une équipe de malade. On l’a eu. Qu’est-ce qu’on peut rêver de mieux que Marseille à d’Ornano ? », a questionné le président de Bayeux, qui rêve maintenant de faire tomber l’OM, lui le fan du PSG. « Les gars, si on tombe sur Marseille, vous serez obligés de les taper. Sinon, je vous vire », avait lancé, en rigolant, Luis Ferreira-Pavesi juste avant le tirage. Mais la blague a tellement bien fonctionné que les pensionnaires de R1 vont bien avoir la chance de recevoir l’un des plus grands clubs français dans le cadre des 16es de finale de la Coupe France lors du week-end du 10-11 janvier. À l’occasion de ce tirage, le suspense n’a pas duré longtemps pour les petits poucets de Bayeux puisque leur match contre Marseille a été le premier tiré au sort. Dès l’annonce de cette rencontre, les joueurs de Bayeux ont forcément explosé de joie vu l’affiche qui va les attendre en janvier prochain. Une rencontre qui se jouera probablement à Caen, comme l’a annoncé Luis Ferreira-Pavesi sur Ouest-France , a questionné le président de Bayeux, qui rêve maintenant de faire tomber l’OM, lui le fan du PSG., avait lancé, en rigolant, Luis Ferreira-Pavesi juste avant le tirage. Mais la blague a tellement bien fonctionné que les pensionnaires de R1 vont bien avoir la chance de recevoir l’un des plus grands clubs français dans le cadre des 16es de finale de la Coupe France lors du week-end du 10-11 janvier.

Bayeux - OM au Stade Michel-d'Ornano

Qualifié pour la première fois de son histoire en 16es, le petit club du Calvados, en Normandie, aura donc le privilège de jouer dans le grand stade de la région au Stade Michel-d'Ornano, où les joueurs d’Éric Fouda n’auront de toute façon rien à perdre contre un club qui vise la victoire finale en CDF après avoir écrasé Bourg 6 à 0 pour son entrée en lice ce week-end.