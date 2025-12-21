CAN 2025 : Le sélectionneur de l'Algérie salement accusé

L’Algérie sera un sérieux candidat au titre lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc. Le sélectionneur des Fennecs, Vladimir Petkovic, sera attendu au tournant par les supporters et les observateurs algériens.

L’ Algérie a déçu lors de ses dernières sorties. Les Fennecs abordent néanmoins la compétition avec confiance, déterminés à tenter de décrocher une nouvelle Coupe d’Afrique des Nations. Si la mission ne s’annonce pas facile, Vladimir Petkovic disposera d’un effectif capable de réaliser de grandes choses. L’entraîneur suisse sera toutefois particulièrement scruté, lui dont le jeu ne convainc pas grand-monde. Pour certains observateurs, Petkovic peine à comprendre les attentes algériennes. Selon Patrick Juillard, le natif de Sarajevo ne connaît d’ailleurs pas vraiment les joueurs qu’il sélectionne.

Petkovic se fait attaquer en Algérie

Lors d’un passage sur l’antenne d’Afri’Talk, le journaliste a en effet déclaré : « Ce qui me fait peur avec l’Algérie, c’est le sélectionneur. Si tu mets les onze meilleurs joueurs de l’Algérie, tu obtiens une super équipe. En revanche, si tu fais du Belmadi bis, je suis plus inquiet. Je pense que c’est Petkovic qui fait la liste, mais il aurait dû, comme Halilhodžić, aller voir des matchs pour découvrir des joueurs. Il aurait pu en tester certains. Il agit sous la pression, mais il n’agit pas de lui-même. Un sélectionneur, c’est aussi un recruteur. Il doit aller voir les matchs du championnat qu’il dirige, cela fait partie du travail.

Petkovic estime qu’il dispose d’assez de talents avec l’équipe constituée avant son arrivée. Il veut gérer l’effectif, sauf que les joueurs vieillissent et que la confiance s’est érodée à la suite des dernières CAN. L’équipe est fébrile ».

Pour rappel, l’Algérie figure dans un groupe composé du Soudan, du Burkina Faso et de la Guinée équatoriale lors de cette Coupe d’Afrique des Nations au Maroc. Un groupe abordable sur le papier, même si les Maghrébins devront respecter chacun de leurs adversaires sous peine de vivre une nouvelle désillusion. L’objectif sera également de préparer au mieux les prochaines échéances, notamment la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.