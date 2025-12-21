Vladimir Petkovic

CAN 2025 : Le sélectionneur de l'Algérie salement accusé

CAN 202521 déc. , 21:30
parHadrien Rivayrand
0
L’Algérie sera un sérieux candidat au titre lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc. Le sélectionneur des Fennecs, Vladimir Petkovic, sera attendu au tournant par les supporters et les observateurs algériens.
L’Algérie a déçu lors de ses dernières sorties. Les Fennecs abordent néanmoins la compétition avec confiance, déterminés à tenter de décrocher une nouvelle Coupe d’Afrique des Nations. Si la mission ne s’annonce pas facile, Vladimir Petkovic disposera d’un effectif capable de réaliser de grandes choses. L’entraîneur suisse sera toutefois particulièrement scruté, lui dont le jeu ne convainc pas grand-monde. Pour certains observateurs, Petkovic peine à comprendre les attentes algériennes. Selon Patrick Juillard, le natif de Sarajevo ne connaît d’ailleurs pas vraiment les joueurs qu’il sélectionne.

Petkovic se fait attaquer en Algérie 

Lors d’un passage sur l’antenne d’Afri’Talk, le journaliste a en effet déclaré : « Ce qui me fait peur avec l’Algérie, c’est le sélectionneur. Si tu mets les onze meilleurs joueurs de l’Algérie, tu obtiens une super équipe. En revanche, si tu fais du Belmadi bis, je suis plus inquiet. Je pense que c’est Petkovic qui fait la liste, mais il aurait dû, comme Halilhodžić, aller voir des matchs pour découvrir des joueurs. Il aurait pu en tester certains. Il agit sous la pression, mais il n’agit pas de lui-même. Un sélectionneur, c’est aussi un recruteur. Il doit aller voir les matchs du championnat qu’il dirige, cela fait partie du travail.
Petkovic estime qu’il dispose d’assez de talents avec l’équipe constituée avant son arrivée. Il veut gérer l’effectif, sauf que les joueurs vieillissent et que la confiance s’est érodée à la suite des dernières CAN. L’équipe est fébrile ».

Lire aussi

CAN 2025 : Regragui imite Deschamps, le Maroc ne le rate pasCAN 2025 : Regragui imite Deschamps, le Maroc ne le rate pas
Pour rappel, l’Algérie figure dans un groupe composé du Soudan, du Burkina Faso et de la Guinée équatoriale lors de cette Coupe d’Afrique des Nations au Maroc. Un groupe abordable sur le papier, même si les Maghrébins devront respecter chacun de leurs adversaires sous peine de vivre une nouvelle désillusion. L’objectif sera également de préparer au mieux les prochaines échéances, notamment la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_261406_2021
PSG

En 2025, le PSG a vraiment battu tous les records

OL
Coupe de France

CdF : L’OL se fait peur mais passe en 16es

ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale

Digne France
Equipe de France

EdF : Rater une autre Coupe du Monde ? Digne ne s’en remettrait pas

Fil Info

21 déc. , 23:00
En 2025, le PSG a vraiment battu tous les records
21 déc. , 22:51
CdF : L’OL se fait peur mais passe en 16es
21 déc. , 22:50
CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale
21 déc. , 22:30
EdF : Rater une autre Coupe du Monde ? Digne ne s’en remettrait pas
21 déc. , 22:03
CAN 2025 : Entrée en lice réussie et spectaculaire pour le Maroc
21 déc. , 22:03
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
21 déc. , 22:00
CdF : Bayeux - OM déplacé, c'est la folie en Normandie
21 déc. , 21:00
Marc Madiot change de sport et crache sur Mbappé

Derniers commentaires

Abdelli à l’OL pour 1 ME, c’est validé !

meme poste que karabec merah et sulc ...

CdF : L’OL se fait peur mais passe en 16es

On s'est fait peur de quoi ? Y a pas un seul tir cadré de l'autre coté.

CdF : L’OL se fait peur mais passe en 16es

Encore un match honteux... Si Satriano, Ghezzal et Karabec savent pas marquer contre une D6...

OL - Saint-Cyr Collonges : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)

J'ai jamais dit que L OM étais a moi , il appartient a mc court rien d autre, il t appartient même pas a toi aussi , tu est juste la pour donner tes sous et mc court se sucre sur ton dos

OL - Saint-Cyr Collonges : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)

Pour le coup, toute l'équipe joue à 2 à l'heure, fait des centres de merde ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading