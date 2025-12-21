CdF : L’OL se fait peur mais passe en 16es

32e de finale de la Coupe de France :

Groupama Stadium.

OL (L1) - FC Saint-Cyr Collonges Mont d’Or (R1) : 3-0.

Buts : Abner (53e) et Sulc (85e, 90e) pour l’OL.

Longtemps tenu en échec par le club amateur de Saint-Cyr Collonges, l’Olympique Lyonnais a finalement réussi à se sortir du piège (3-0).

Sorti pour les amateurs de Bourgoin la saison dernière, le club lyonnais ne voulait pas revivre la même humiliation cette année, surtout sur sa pelouse du Groupama Stadium face à une équipe de sixième division. Et pourtant, Lyon n’arrivait pas à faire la différence en première période (0-0 à la 45e), malgré une barre d’Abner (8e), et des occasions de Karabec (36e), Moreira (37e) ou Satriano (39e).

Sauf que dès le retour des vestiaires, l’OL appuyait sur l'accélérateur et faisait la différence avant l’heure de jeu. Sur un coup-franc tiré en force par Morton, le gardien Chakri se ratait en repoussant le ballon sur Abner, qui n’avait plus qu’à conclure du gauche pour soulager les Gones (1-0 à la 52e). Par la suite, l’OL poussait pour se mettre à l’abri, avec Moreira qui trouvait le poteau (54e). En fin de match, Saint-Cyr Collonges Mont d’Or tentait le tout pour le tout, et Ndiaye donnait des sueurs froides au public lyonnais en tirant de loin mais à côté du but de Descamps (84e). Juste avant que Sulc ne soulage l'OL pour de bon ! Au terme d'une belle action collective, Gomes Rodriguez taclait le ballon devant Chakri pour offrir un caviar à Sulc, qui n'avait plus qu'à marquer dans le but vide pour faire le break (2-0 à la 85e). Le milieu tchèque marquait finalement un doublé en se jouant de la défense de Saint-Cyr après un bon service de Moreira pour conclure la soirée en beauté (3-0 à la 90e).

Grâce à cette victoire sans briller, l’OL de Paulo Fonseca se qualifie donc pour les 16es de finale de la Coupe de France. Lors du week-end du 10-11 janvier, Lyon devra se déplacer dans le Nord pour affronter le LOSC dans un choc de L1 qui sentira la poudre, avec une place en huitièmes à se disputer.