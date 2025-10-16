Hateboer arrive à l'OL pour un prix incroyable

L'Olympique Lyonnais va s'offrir un joker dans les prochaines heures, avec l'arrivée de Hans Hateboer, défenseur autrefois réputé de Serie A qui n'a pas réussi à convaincre du côté de Rennes.

Défenseur de qualité de l’Atalanta Bergame pendant quasiment une décennie, Hans Hateboer a été méconnaissable depuis sa signature à Rennes à l’été 2024. Recruté pour deux millions d’euros, le Néerlandais n’a jamais pu s’imposer, et a progressivement disparu de la circulation au rythme de ses entrées en jeu catastrophiques. Faute de pouvoir rebondir dans un club capable de prendre en charge son salaire, le polyvalent défenseur semblait parti pour rester à Rennes pour encore quelques mois, jusqu’à la fin de son contrat en juin 2026.

Mais le miracle est en marche et le joueur de 31 ans va rejoindre Lyon dans les prochaines heures. L’Equipe confirme l’accord trouvé entre les deux clubs pour faire de Hans Hateboer le joker de l’OL sur cette première partie de saison. L’idée était bien sûr de recruter en France, un joueur d’expérience, capable d’accepter un statut de remplaçant, mais qui soit aussi capable de seconder le duo Niakhaté-Mata, déjà très utilisé par Paulo Fonseca sur ces deux premiers mois de compétition.

L’accord a été trouvé, et il ne porte pas sur un transfert pour un joueur qui sera pourtant libre dans un peu plus de six mois. Il s’agit en réalité d’un prêt gratuit, qui n’offrira rien à Rennes, si ce n’est l’économie du salaire du joueur. Cela suffit visiblement au club breton pour dire oui, pour un joueur qui ne faisait pas partie des plans d’Habib Beye. Pour l’OL, aucun investissement copieux, simplement un joueur frais et disponible, même si cruellement en manque de rythme, qui arrive avec seulement son salaire à payer.

Ce renfort d’expérience va donc coûter un prix très réduit à Lyon, puisque Hateboer possédait à Rennes un salaire estimé à 1,4 million d’euros. Nul doute que Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean espèrent désormais retrouver le Hateboer de l’Atalanta, capable avec sa hargne et ses qualités défensives, de donner de sérieux coups de main selon les besoins.