Rennes : Nice se jette sur un banni de Beye

Rennes15 oct. , 20:30
parEric Bethsy
Absent des plans de l’entraîneur Habib Beye à Rennes, Glen Kamara pourrait rebondir au sein d’un autre club de Ligue 1. Le milieu finlandais plaît à l’OGC Nice qui envisage de revenir à la charge après une première tentative.
Déjà sous pression à Rennes, Habib Beye a tout intérêt à trouver des solutions après la trêve hivernale. L’entraîneur des Rouge et Noir dispose d’un levier bien connu, à savoir le changement d’hommes dans son onze de départ. Mais sauf improbable revirement de situation, Glenn Kamara (29 ans) ne devrait pas apparaître dans ses plans. Le milieu de terrain n’a pas disputé un seul match depuis le début de l’exercice. Lorsqu’il a eu la chance d’être convoqué, l’international finlandais a passé deux rencontres sur le banc des remplaçants.

Rennes : Habib Beye a deux matchs pour se sauverRennes : Habib Beye a deux matchs pour se sauver
Ce n’est pas vraiment une surprise après sa trajectoire ces derniers mois. Arrivé pour 10 millions d’euros à l’été 2024, Glen Kamara n’avait pas convaincu lors de ses 13 apparitions, d’où son départ en prêt à Al Shabab qui ne l’a pas conservé au terme de sa demi-saison. De retour à Rennes, l’ancien joueur des Glasgow Rangers a vite compris qu’Habib Beye ne comptait pas sur lui. Mais le milieu sous contrat jusqu’en 2028 n’a pas trouvé la bonne opportunité. Il serait étonnant que le scénario se répète au mercato hivernal.
Car selon les informations de Foot Mercato, le flop rennais a déjà des touches. Et notamment en Ligue 1 puisque l’OGC Nice, qui n’a pas vraiment poussé pour l’attirer en tant que joker, pense à revenir à la charge en janvier. On apprend également que deux pensionnaires de Championship (D2 anglaise), Ipswich et Leicester City, pourraient concurrencer le Gym sur ce dossier. Les clubs intéressés devraient être en mesure de négocier une opération avantageuse avec Rennes, disposé à vendre Glen Kamara pour 3 millions d’euros, voire à conclure un prêt avec option d’achat.
