Rennes : Nice se jette sur un banni de Beye

Second a 1 pts enoooorme 😁
Vaux mieux être une coqueluche qu'une tepu 😘
Un club qui reçoit le vainqueur de la LDC et de la Supercoupe d'Europe augmente forcément ses prix. Tu reçois la meilleure équipe d'Europe, normal de faire payer le prix fort pour les voir. Si tu veux juste voir l'OL, bah tu vas au match suivant ce sera moins cher
et en plus il a le sens de l humour! la coqueluche du GROUPAMA stadium
canal plus ne croit pas plus en l'om que dans le psg,sauf pour les audiences, calcul economique simple... rien a voir avec un choix du coeur ,surtout de la part de l'ancien proprio du psg.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
🚨#SRFC 🔴⚫️ ⚠️resté à Rennes cet été, Glen Kamara n'a pas disputé la moindre minute avec le SRFC ❗️le milieu 🇫🇮, recruté 10 M€, cherche une porte de sortie 🔁Nice, qui a pensé à le faire en joker, Ipswich et Leicester City sont intéressés footmercato.net/a4147286241898…