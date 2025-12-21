Digne France

EdF : Rater une autre Coupe du Monde ? Digne ne s’en remettrait pas

Mis de côté avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Lucas Digne a clairement envie de prendre sa revanche en disputant le prochain Mondial sous le maillot de l’équipe de France.
Écarté du groupe France pendant deux ans, entre septembre 2022 et septembre 2024, Lucas Digne fait de nouveau partie des hommes sûrs de Didier Deschamps. Toujours bon avec son club d’Aston Villa, que ce soit en Premier League ou en Europa League, l’ancien joueur du PSG a logiquement retrouvé sa place dans l’effectif des Bleus. En concurrence avec Théo Hernandez, le joueur de 32 ans est une valeur sûre pour le sélectionneur au poste de latéral gauche grâce à son profil défensif.
Aussi décisif, avec notamment une passe décisive contre l’Islande en octobre dernier dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, Digne a maintenant un seul et unique objectif : participer au prochain Mondial aux USA. Une compétition qui ne lui réussit pas vraiment, sachant qu’il n’a disputé qu’un seul match de CDM en 2014, avant d’être en dehors du groupe en 2018 et surtout en 2022.

« Avec une équipe comme la nôtre, tu vas à une compétition pour la gagner »

Autant dire que Digne n’envisage pas d’autre issue que de disputer le Mondial l’été prochain. « Rater la Coupe du Monde au Qatar, c'était pas un moment joyeux, mais cela fait partie des épreuves footballistiques. Lorsque tu vises le très haut niveau, tu dois également accepter les échecs. J'ai toujours eu cette idée en tête de revenir en équipe de France, c'est un maillot qui me tient à cœur depuis tout petit. L'objectif déjà personnellement est d'être dans la liste. C'est une Coupe du Monde extraordinaire. Collectivement, quand on est les Bleus, avec une équipe comme la nôtre, tu vas à une compétition pour la gagner, pas pour regarder les autres », a lancé, sur le Canal Football Club, Digne, qui a même une chance de gratter une place de titulaire sachant que Théo Hernandez est plus sur la pente descendante depuis son départ du Milan AC pour le club saoudien d’Al-Hilal.
Loading