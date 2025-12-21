En 2025, le PSG a vraiment battu tous les records

ICONSPORT_261406_2021
Le PSG vient de conclure une année 2025 historique. Le club de la capitale et ses exploits resteront comme une véritable référence pour l’avenir.
Ce samedi soir, le PSG a validé sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France grâce à son succès à la Beaujoire face à Vendée Fontenay. De quoi conclure de la meilleure des manières une année exceptionnelle pour le club parisien. En 2025, les hommes de Luis Enrique ont en effet battu de nombreux records et remporté des titres prestigieux.
Le Paris Saint-Germain a soulevé six trophées, rejoignant ainsi des clubs historiques comme le FC Barcelone et le Bayern Munich. Pour parvenir à ces exploits, les pensionnaires du Parc des Princes ont signé 50 victoires toutes compétitions confondues. Ils ont disputé l’ensemble des rencontres des compétitions auxquelles ils ont pris part, ne concédant qu’une seule défaite en finale, face à Chelsea, lors du Mondial des clubs.

Une machine offensive 

Alors que beaucoup pensaient que les récents départs en attaque, conjugués à l’arrivée de Luis Enrique, ne permettraient pas au PSG d’afficher une grande efficacité offensive, c’est tout l’inverse qui s’est produit. Selon Opta, en 2025, le club parisien a inscrit au moins quatre buts à 22 reprises. Cela représente une rencontre sur trois. Le Paris Saint-Germain est tout simplement l’équipe la plus impressionnante d’Europe dans ce domaine, devant le FC Barcelone (19) et le Bayern Munich (16). À noter que parmi les démonstrations infligées cette année par le PSG figurent des adversaires de tout premier plan, tels que l’Inter (5-0), l’Atlético Madrid, le Real Madrid (4-0), le Bayer Leverkusen (7-2) ou encore l’Atalanta (4-0).
Il faut également souligner que le PSG a parfois bénéficié de la réussite nécessaire pour forcer son destin. Les hommes de Luis Enrique ont remporté trois séances de tirs au but avec… trois gardiens différents : Gianluigi Donnarumma face à Liverpool en Ligue des champions, Lucas Chevalier contre Tottenham en Supercoupe d’Europe et Matvey Safonov face à Flamengo en Coupe intercontinentale.
Enfin, s’il faut mettre un homme en lumière, c’est bien Ousmane Dembélé. Opta rappelle que le Ballon d’Or aura inscrit 32 buts en 48 rencontres disputées en 2025, soit une moyenne de 0,67 but par rencontre.

Le PSG peut aborder 2026 avec confiance. Malgré des blessures et des absences importantes qui ont freiné leur début de saison, les Parisiens restent en lice dans toutes les compétitions. Luis Enrique et ses hommes ne sont pas rassasiés, et l’Europe sait déjà qu’un PSG en confiance constitue un danger majeur.
Loading