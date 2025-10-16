Rennes a encore roulé l’OL, ça ne passe plus

Hans Hateboer

En quête d’un renfort polyvalent en défense, l’Olympique Lyonnais va enregistrer la signature du Néerlandais Hans Hateboer. Le latéral droit du Stade Rennais arrive dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Une belle affaire aux yeux de la direction rhodanienne, mais pas pour les supporters.
Joker en approche à l’Olympique Lyonnais. Dans les prochaines heures, le club dirigé par Michele Kang va conclure l’arrivée d’Hans Hateboer (31 ans). Le latéral droit capable d’évoluer en charnière centrale devrait s’engager sous la forme d’un prêt gratuit jusqu’à la fin de la saison et le terme de son contrat en juin. Une manière pour le Stade Rennais d’économiser le salaire d’un joueur absent des plans d’Habib Beye qui ne l’a aligné qu’une seule fois cette saison.

De son côté, la formation rhodanienne, qui n’aura qu’à payer ses revenus, se réjouit probablement de la bonne affaire sur le plan financier. Sauf que de nombreux supporters ne sont pas du même avis. Sans attendre l’officialisation de l’opération, beaucoup de fans de l’Olympique Lyonnais expriment déjà leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Comme Habib Beye, certains ne sont absolument pas convaincus par le niveau du Néerlandais et se souviennent que les Gones se sont déjà trompés en recrutant à Rennes par le passé.
« On a vraiment le chic pour à chaque fois prendre les pires défenseurs du Stade Rennais nous. Da Silva, Omari, Hateboer », a énuméré un fidèle de l’Olympique Lyonnais, imité par un autre internaute inquiet à l’idée de perdre l’Angolais Clinton Mata et le Sénégalais Moussa Niakhaté pendant la Coupe d’Afrique des Nations. « La charnière Hateboer avec monsieur Kluivert pendant la CAN ça va être drôle », a-t-il réagi avec ironie. En revanche, la joie est bien réelle du coté des supporters rennais. « Merci merci merci et merci amis lyonnais ! », a commenté un fan breton qui s’attend à voir l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame décevoir Lyon.
Loading