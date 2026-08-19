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Rennes craque, Embolo et Cissé envoyés dans un loft

Rennes19 août , 9:40
parCorentin Facy
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Lassé de voir les dossiers Breel Embolo et Djaoui Cissé s’éterniser, Rennes a décidé de mettre en place un loft de joueurs mis à l’écart. L’international suisse et le jeune espoir français y figurent.
A son aise pour recruter depuis le début de l’été, le Stade Rennais rencontre davantage de difficultés à se séparer des joueurs indésirables. A ce stade du mercato, seulement deux joueurs ont fait leurs valises : Jérémy Jacquet, vendu à Liverpool pour 63 millions d’euros et Albert Gronbaek, cédé à Hambourg pour 4 millions d’euros. Pour le reste, seuls quelques prêts ont été actés à gauche et à droite, mais la mission dégraissage de Loïc Désiré est à l’arrêt. Plusieurs joueurs sont pourtant encouragés à trouver un nouveau projet, sans que cela n’avance de façon rapide.
C’est ainsi que selon les informations de Foot Mercato, le Stade Rennais a pris une décision forte au cours des dernières heures pour tenter de forcer le destin. Le média rapporte que la direction rennaise a décidé de mettre plusieurs joueurs à l’écart en créant un loft. Breel Embolo, Alidu Seidu et Djaoui Cissé y figurent. Un choix qui risque de faire polémique en Bretagne, où l’on essaie au maximum d’éviter ce genre de méthode habituellement. Egalement cité parmi les potentiels candidats à un départ depuis le début de l’été, Lilian Brassier et Ludovic Blas ne font pas partie des joueurs évoqués par Foot Mercato pour le futur loft.

Rennes veut vendre Embolo, Seidu et Cissé

Ils pourraient avoir leurs chances sous les ordres de Franck Haise lors de la saison 2026-2027 s’ils ne partent pas d’ici la fin du mercato. En ce qui concerne Embolo, Cissé et Seidu, il y a en revanche peu de place au doute : ils doivent partir. Pour rappel, l’attaquant suisse a refusé Atlanta (Etats-Unis) et négocie avec Ipswich, promu en Premier League. Quant à Cissé, il est courtisé en Ligue 1 où Strasbourg et l’OL le suivent avec assiduité. Rennes espère maintenant que cette décision un peu brutale aura au moins le mérite d’accélérer les choses pour finaliser leurs transferts dans les plus brefs délais.

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