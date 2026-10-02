waldemar kita propriétaire du FC Nantes
Waldemar Kita

Nantes coule, la France du foot s'en moque

FC Nantes
parCorentin Facy
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Le FC Nantes est dans une situation très délicate. Relégué en Ligue 2, le club de Loire-Atlantique est en passe d’être racheté par Paulo Tavares, dont le projet est démonté ici et là. Mais la France du foot s’en moque royalement.
La descente aux enfers du FC Nantes n’est pas encore terminée. Les supporters des Canaris pensaient pourtant avoir touché le fond lorsque, la saison dernière, leur club a été relégué en Ligue 2 après un exercice 2025-2026 catastrophique. Extrêmement critiqué dans les travées de la Beaujoire et sur les réseaux sociaux pour sa gestion du club depuis plusieurs années, Waldemar Kita a décidé de passer la main.
Un accord de principe a été signé pour la vente du FC Nantes avec Paulo Tavares, dont le projet doit néanmoins être validé par la DNCG avant que la cession soit considérée comme officielle et définitive. Pour de nombreux observateurs, le projet de Paulo Tavares est trop bancal pour aboutir et Romain Molina en a justement fait une vidéo. Celle-ci n’a pas rencontré un franc succès sur la chaîne YouTube du journaliste, dont les révélations attirent en général plus de 500.000 curieux par vidéo.
Or, le focus sur le FC Nantes n’a même pas attiré 200.000 viewers. La preuve selon Emmanuel Merceron qu’en dehors des supporters nantais, ce dossier n’intéresse en réalité pas grand-monde. « Je regardais les vues sous les vidéos de @Romain_Molina . La vente du #FCNantes, on est vraiment sur un sujet nanto-nantais. La France du foot n'en a rien à foutre. Moi qui suis la tête dans la guidon, ça recadre un peu les choses » constate le spécialiste du FC Nantes, avant de préciser.

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« Tu nous mets en termes de popularité nationale au niveau d'Angers ou Troyes… Moi une vidéo sur la reprise de Lyon, de Rennes ou de Lens je vais la voir. On devrait être là » regrette Emmanuel Merceron, assez surpris de voir la popularité de plus en plus faible, voire inexistante en dehors de Nantes, des Canaris. Ce qui confirme finalement une lente agonie et une réelle descente aux enfers de la part du club actuellement 15e de Ligue 2.
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là dessus on est d'accord. Après si on admet tes hypothèse je dis pas que ton raisonnement est faux, mais il faut les admettre... ce qui est encore aléatoire

Vente OM : McCourt a pris sa décision

Non, je ne te dis pas que c'est vendu, loin de là, et encore moins à qui... donc rien a voir 😉

Vente OM : McCourt a pris sa décision

on verra bien, pour l'instant on dirait du Vézirian ;)

Vente OM : McCourt a pris sa décision

Si tu veux le prendre ainsi 😉 Après il y a eu énormément de journaux et "insiders" qui parlent d'un McCourt vendeur, je ne fais que m'appuyer sur ces nombreuses occurrences relayant cette info

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