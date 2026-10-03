TV : France - Belgique, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Une semaine après sa belle victoire en Belgique, l’équipe de France de Zinédine Zidane va retrouver son ennemi préféré sur sa pelouse du Stade de France pour un nouveau match de Ligue des Nations.

Quelle heure pour France - Belgique ?

La trêve internationale touche à sa fin. Après trois matchs importants face à la Turquie (1-0), la Belgique (1-0) et l’Italie, l’équipe de France va poursuivre sa campagne en Ligue des Nations. Pour cela, la bande à Zinédine Zidane va retrouver les Belges. Cette dernière rencontre internationale du mois se jouera ce lundi 5 octobre à 20h45 au Stade de France.

Sur quelle chaîne suivre France - Belgique ?

TF1. Comme tous les matchs de l’ équipe de France sous l’ère Zinédine Zidane, cette partie entre la France et la Belgique comptant pour la 4e journée de la Ligue des Nations sera diffusée sur l’antenne de

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Les compos probables de France - Belgique :

Ce match face à la Belgique représente le dernier rendez-vous important de Zinédine Zidane avant la suite de la Ligue des Nations en novembre prochain. Pour ce quatrième et dernier match de sa première période internationale en tant que sélectionneur des Bleus, Zizou cherchera à finir en beauté. Pour cela, le champion du monde 1998 pourrait aligner une belle équipe de haut niveau pour tenter aussi de conserver la tête du groupe.

La compo probable de la France : Restes - Koundé, Jacquet, Lacroix, Diouf - Akliouche, Camavinga, Cherki - Olise, Dembélé, Désiré Doué.

La Belgique n’y arrive décidément pas contre la France. Défait la semaine passée à domicile contre une équipe de France B (0-1), la Belgique ne bat plus les Bleus depuis 2015. Si les Diables Rouges ont encore la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 en travers de la gorge, les hommes de Mark Van Bommel vont tenter de prendre leur revanche au Stade de France lundi.

La compo probable de la Belgique : Lammens - Castagne, Ngoy, Mechele, Seys - Lavia, Tielemans - Moreira, De Bruyne, Godts - De Ketelaere.