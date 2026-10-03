Zidane

TV : France - Belgique, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Equipe de France
parAlexis Rose
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Une semaine après sa belle victoire en Belgique, l’équipe de France de Zinédine Zidane va retrouver son ennemi préféré sur sa pelouse du Stade de France pour un nouveau match de Ligue des Nations.

Quelle heure pour France - Belgique ?

La trêve internationale touche à sa fin. Après trois matchs importants face à la Turquie (1-0), la Belgique (1-0) et l’Italie, l’équipe de France va poursuivre sa campagne en Ligue des Nations. Pour cela, la bande à Zinédine Zidane va retrouver les Belges. Cette dernière rencontre internationale du mois se jouera ce lundi 5 octobre à 20h45 au Stade de France.

Sur quelle chaîne suivre France - Belgique ?

Comme tous les matchs de l’équipe de France sous l’ère Zinédine Zidane, cette partie entre la France et la Belgique comptant pour la 4e journée de la Ligue des Nations sera diffusée sur l’antenne de TF1.

Lire aussi

La France de Zidane cartonne sur TF1La France de Zidane cartonne sur TF1

Les compos probables de France - Belgique :

Ce match face à la Belgique représente le dernier rendez-vous important de Zinédine Zidane avant la suite de la Ligue des Nations en novembre prochain. Pour ce quatrième et dernier match de sa première période internationale en tant que sélectionneur des Bleus, Zizou cherchera à finir en beauté. Pour cela, le champion du monde 1998 pourrait aligner une belle équipe de haut niveau pour tenter aussi de conserver la tête du groupe.
La compo probable de la France : Restes - Koundé, Jacquet, Lacroix, Diouf - Akliouche, Camavinga, Cherki - Olise, Dembélé, Désiré Doué.
La Belgique n’y arrive décidément pas contre la France. Défait la semaine passée à domicile contre une équipe de France B (0-1), la Belgique ne bat plus les Bleus depuis 2015. Si les Diables Rouges ont encore la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 en travers de la gorge, les hommes de Mark Van Bommel vont tenter de prendre leur revanche au Stade de France lundi.
La compo probable de la Belgique : Lammens - Castagne, Ngoy, Mechele, Seys - Lavia, Tielemans - Moreira, De Bruyne, Godts - De Ketelaere.

UEFA Nations League

05 octobre 2026 à 20:45
FranceFrance logo
20:45
BelgiqueBelgique logo
Articles Recommandés
Edf Dembele Vire Par Zidane Riolo A Tranche
Equipe de France

EdF : Dembélé viré par Zidane, Riolo a tranché

Ligue des Nations
Ligue des Nations

LdN : Programme TV et résultats des matchs du samedi 3 octobre

Edf Les Pro Mbappe Se Dechainent Contre Dembele
Equipe de France

EdF : Les pro-Mbappé se déchaînent contre Dembélé

Ligue des Nations
Ligue des Nations

LdN : Programme TV et résultats des matchs du vendredi 2 octobre

Fil Info

EdF : Dembélé viré par Zidane, Riolo a tranché
LdN : Programme TV et résultats des matchs du samedi 3 octobre
EdF : Les pro-Mbappé se déchaînent contre Dembélé
LdN : Programme TV et résultats des matchs du vendredi 2 octobre
LdN : L'Italie gâche la première de Zidane en France
De Zerbi rêve d’un flop du PSG
Un buteur français à Man United en janvier, ça chauffe
Nantes coule, la France du foot s'en moque
Le Barça plutôt que le PSG, JJ Gabriel a tranché

Derniers commentaires

EdF : Les pro-Mbappé se déchaînent contre Dembélé

Rien de polémique a dire que si Dembele a été très bon sur le pressing, il n'a pas été bon dans le reste. On a le même problème au PSG en ce moment

EdF : Les pro-Mbappé se déchaînent contre Dembélé

ferme là toi ! t'es devenu le plus gros suceur de Mbappé, après avoir passer ton temps à l'insulter qd il jouait au PSG ( ce qui démontre que tu es un malade mental..) et tu viens expliquer pas besoin d'etre un pro mbappé... Toi t'es pas un pro mbappé t'es une groopie qui raconte n'importe quoi !! abruti Ce que tout le monde constate surtout, c'est que tu devrais interner car ta santé mentale est clairement défaillante

LdN : L'Italie gâche la première de Zidane en France

le hater obsessionnel ... On est d'accord que t'es une crevure vu que que c'est ce que tu expliques quand on critique ta petite starlette

EdF : Rabiot titulaire avec Cherki et Da Cunha

23 ans à peine

EdF : Les pro-Mbappé se déchaînent contre Dembélé

Dembélé est nulle en moment il etait zero , et a comparer les deux Mbappé est bien plus fort devant les buts que lui .. Ousmane n ' a jamais etait un buteur et meme si leurs place respectifs aux deux c est sur les ailes Mbappé reste meilleur a l axe que Ousmane. Je suis pas un pro Mbappé mais c est une évidence....

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading