TV : France - Belgique, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Rien de polémique a dire que si Dembele a été très bon sur le pressing, il n'a pas été bon dans le reste. On a le même problème au PSG en ce moment
ferme là toi ! t'es devenu le plus gros suceur de Mbappé, après avoir passer ton temps à l'insulter qd il jouait au PSG ( ce qui démontre que tu es un malade mental..) et tu viens expliquer pas besoin d'etre un pro mbappé... Toi t'es pas un pro mbappé t'es une groopie qui raconte n'importe quoi !! abruti Ce que tout le monde constate surtout, c'est que tu devrais interner car ta santé mentale est clairement défaillante
le hater obsessionnel ... On est d'accord que t'es une crevure vu que que c'est ce que tu expliques quand on critique ta petite starlette
23 ans à peine
Dembélé est nulle en moment il etait zero , et a comparer les deux Mbappé est bien plus fort devant les buts que lui .. Ousmane n ' a jamais etait un buteur et meme si leurs place respectifs aux deux c est sur les ailes Mbappé reste meilleur a l axe que Ousmane. Je suis pas un pro Mbappé mais c est une évidence....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
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|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
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|9
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|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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