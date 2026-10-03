L'OM visait Da Cunha, Benatia révèle qui l'a remplacé

Désormais consultant pour Canal+, Medhi Benatia a fait une sacrée confidence dans la foulée du nul de l'équipe de France contre l'Italie en avouant que l'Olympique de Marseille avait ciblé Lucas Da Cunha lors du dernier mercato qu'il avait fait avec Pablo Longoria.

Lucas Da Cunha est l'une des révélations des Bleus version Zinedine Zidane, le milieu de terrain français de Côme réussissant des prestations abouties lors de ses premières apparitions sous le maillot tricolore, même s'il a été fautif sur le but italien vendredi soir au Stade de France. Pour le joueur formé au Stade Rennais et passé par Nice, c'est la confirmation que le travail effectué avec Cesc Fabregas porte ses fruits, et désormais le grand public connaît le natif de Roanne. Mais, dans l'émission Late Football Club, Medhi Benatia, l'ancien directeur du football de l'OM a confié vendredi soir qu'en janvier dernier, le club phocéen voulait faire signer Lucas Da Cunha. Et Medhi Benatia de raconter comment les choses se sont passées, ou plus précisément ne se sont pas passées, et qui l'Olympique de Marseille a fait signer à sa place.

L'OM suivait Da Cunha depuis 18 mois

Après le 1-1 de la France contre l'Italie, et revenant sur la performance du milieu de Côme, l'ancien dirigeant marseillais a fait cette grosse confidence. « A l’OM, nous avons suivi pendant un an et demi Lucas Da Cunha. On a échangé, on a essayé de le sortir de Côme au mercato d’hiver, mais c’était trop cher. C’était sorti dans la presse italienne, je crois. Compte tenu du prix, on s’est rabattu sur le petit Quinten Timber », révèle Medhi Benatia. Timber, c'est vrai, a signé à l'Olympique de Marseille en provenance de Feyenoord le 26 janvier dernier pour 6,5 millions d'euros, et depuis le milieu international néerlandais a déjà quitté l'OM pour rejoindre Crystal Palace contre 20 millions d'euros.

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