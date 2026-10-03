EdF : Dembélé viré par Zidane, Riolo a tranché

Comme face à la Turquie il y a une semaine, Ousmane Dembélé a démarré en pointe contre l’Italie vendredi soir (1-1). L’attaquant du PSG n’arrive toutefois pas à être aussi performant avec les Bleus qu’avec son club.

Zinedine Zidane a pris le partie de positionner Ousmane Dembélé à la pointe de son attaque depuis le début de son aventure avec l’équipe de France. Dès le match face à la Turquie, le nouveau sélectionneur des Bleus a positionné le Ballon d’Or au poste de numéro neuf, décalant le capitaine Kylian Mbappé dans le couloir gauche. Une expérience renouvelée ce vendredi face à l’Italie avec Dembélé en pointe , épaulé par Olise à droite et Doué à gauche. Malgré quelques mouvements intéressants notamment en première mi-temps, Dembélé n’a pas livré un match inoubliable.

En manque d’efficacité, l’ancien Barcelonais laisse planer quelques doutes sur son niveau avec l’équipe de France et sur son meilleur poste. A tel point que pour Daniel Riolo, la question de sortir Ousmane Dembélé du onze de départ type de l’équipe de France se pose, notamment lorsque Kylian Mbappé reviendra de blessure lors du prochain rassemblement au mois de novembre.

« Le Dembélé du PSG, on ne l’aura pas en équipe de France, ce n’est pas le même jeu. Ce n’est pas huilé de la même façon… A un moment, je le cherchais, je ne savais même pas où il était sur le terrain. Il n’y a pas les mêmes milieux de terrain qu’au PSG, ce n’est pas la même histoire. Je suis désolé, mais dites-moi si c’est scandaleux d’imaginer une attaque avec Mbappé en pointe, Doué ou Barcola à gauche et Olise à droite. Est-ce que Dembélé hors de ce onze, c’est un scandale ? » s'est interrogé l'éditorialiste de RMC avant de conclure.

« En équipe de France, je suis désolé mais il y a mieux que lui. Ce n’est pas une insulte au football que de l’imaginer sur le banc » a analysé Daniel Riolo dans l’After Foot après le match nul concédé par la France contre l’Italie vendredi au Stade de France. Reste à voir quels seront les choix de Zinedine Zidane lors des prochains matchs et notamment ce lundi face à la Belgique. Un match auquel Dembélé n’est de toute façon pas certain de participer puisque Zidane a déjà prouvé la semaine passée qu’il était capable de changer presque 100% de sa composition d’équipe d’un match à l’autre.