De Zerbi rêve d’un flop du PSG

De Zerbi rêve d’un flop du PSG

Premier League
parEric Bethsy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Après un début de saison catastrophique, Roberto De Zerbi continue de réclamer du renfort. Le manager de Tottenham se verrait bien recruter l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain Mauro Icardi, toujours libre depuis la fin de son contrat à Galatasaray cet été.
Incapable de comprendre l’inconstance de son équipe à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi paraît tout aussi perdu à Tottenham. Les Spurs occupent la dernière place de Premier League après cinq journées, un classement mérité tant les Londoniens sont en difficulté sur le terrain. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir recruté durant l’été. L’Italien a convaincu ses dirigeants de mettre la main à la poche afin de jouer les premiers rôles. Quelques semaines plus tard, force est de constater que Tottenham n’a pas pris les bonnes décisions. C’est pourquoi Roberto De Zerbi revient à la charge auprès de ses supérieurs.

Lire aussi

Genesio ça change de De Zerbi, un joueur de l'OM se lâcheGenesio ça change de De Zerbi, un joueur de l'OM se lâche
D’après TyC Sports, l’ancien coach marseillais a demandé la signature de Mauro Icardi (33 ans). Le technicien, probablement frustré par l’inefficacité de ses hommes muets jusqu’à la cinquième journée de championnat, juge nécessaire l’arrivée d’un buteur supplémentaire. Le manager des Spurs a donc pensé à l’Argentin, toujours libre depuis la fin de son contrat à Galatasaray. Malheureusement pour lui, Tottenham n’ira pas plus loin sur ce dossier.
La piste menant à Mauro Icardi a bien été étudiée. Mais l’écurie anglaise constate qu’il sera impossible d’inscrire l’attaquant pour les matchs de Premier League avant le mois de janvier. De plus, les Spurs sont également refroidis par le salaire demandé et par son absence d’expérience en Premier League. Pour se relancer, l’ex-flop du Paris Saint-Germain devra plutôt compter sur ses autres courtisans annoncés, à savoir le PAOK Salonique, Everton, la Juventus Turin ou encore le Milan AC, mais pas la Lazio dont l’entraîneur Gennaro Gattusso a publiquement écarté la possibilité d’accueillir Mauro Icardi.
Articles Recommandés
Ligue des Nations
Ligue des Nations

LdN : Programme TV et résultats des matchs du samedi 3 octobre

Edf Les Pro Mbappe Se Dechainent Contre Dembele
Equipe de France

EdF : Les pro-Mbappé se déchaînent contre Dembélé

Ligue des Nations
Ligue des Nations

LdN : Programme TV et résultats des matchs du vendredi 2 octobre

Ldn Litalie Gache La Premiere De Zidane En France
Ligue des Nations

LdN : L'Italie gâche la première de Zidane en France

Fil Info

LdN : Programme TV et résultats des matchs du samedi 3 octobre
EdF : Les pro-Mbappé se déchaînent contre Dembélé
LdN : Programme TV et résultats des matchs du vendredi 2 octobre
LdN : L'Italie gâche la première de Zidane en France
Un buteur français à Man United en janvier, ça chauffe
Nantes coule, la France du foot s'en moque
Le Barça plutôt que le PSG, JJ Gabriel a tranché
Vente OM : McCourt a pris sa décision
France - Italie : Les compos (20h45 sur TF1)

Derniers commentaires

LdN : L'Italie gâche la première de Zidane en France

Le fantôme Dembélé ?.... Oui !!! Et d'alleurs... je me demande s'il n'est pas rester sur le terrain à l'heure actuelle. Mdr

France - Italie : Les compos (20h45 sur TF1)

L'Equipe de France se cherche... comme Zinedine Zidane cherche la meilleure composition possible pour l'Equipe de France en testant les joueurs et leurs complémentarités. Zinedine Zidane a bien raison de tester tous les joueurs durant la Ligue des Nations... car il sait que l'on ne peut pas tout voir lors des matchs amicaux. Même s'il manque des joueurs... une équipe de titulaires doit être de plus en plus précise dans son esprit. Bref... Ce soir... l'Equipe de France ne démérité pas la victoire... mais hélas... un bourde a eu raison du résulat excompter par Zinedine Zidane et l'Equipe de France.

LdN : L'Italie gâche la première de Zidane en France

Il était sur le terrain encore ?

France - Italie : Les compos (20h45 sur TF1)

Nous avons tous pu constater que Kylian Mbappé a encore manqué à l'Equipe de France ce soir. Quand je pense qu'il y avait tout une ribambelle de crétins qui disaient que le problème était Kylian Mbappé. Ce soir... j'ai encore vu le fantôme (et je suis sûr que je ne suis pas le seul dans ce cas là), Ousmane Dembélé, errer sur le terrain comme une âme en peine. Même le brassard de Capitaine parraissait trop lourd pour lui.

Nantes coule, la France du foot s'en moque

Tout le monde s'en fout de Nantes... tant que le Qatar remplit les poches des dirigeants des instances du Football Français. On le voit avec Nantes... on l'a vu avec les Girondins de Bordeaux et avec d'autres clubs qui ne sont plus en Ligue 1.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading