De Zerbi rêve d’un flop du PSG

Après un début de saison catastrophique, Roberto De Zerbi continue de réclamer du renfort. Le manager de Tottenham se verrait bien recruter l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain Mauro Icardi, toujours libre depuis la fin de son contrat à Galatasaray cet été.

Incapable de comprendre l’inconstance de son équipe à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi paraît tout aussi perdu à Tottenham . Les Spurs occupent la dernière place de Premier League après cinq journées, un classement mérité tant les Londoniens sont en difficulté sur le terrain. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir recruté durant l’été. L’Italien a convaincu ses dirigeants de mettre la main à la poche afin de jouer les premiers rôles. Quelques semaines plus tard, force est de constater que Tottenham n’a pas pris les bonnes décisions. C’est pourquoi Roberto De Zerbi revient à la charge auprès de ses supérieurs.

D’après TyC Sports, l’ancien coach marseillais a demandé la signature de Mauro Icardi (33 ans). Le technicien, probablement frustré par l’inefficacité de ses hommes muets jusqu’à la cinquième journée de championnat, juge nécessaire l’arrivée d’un buteur supplémentaire. Le manager des Spurs a donc pensé à l’Argentin, toujours libre depuis la fin de son contrat à Galatasaray. Malheureusement pour lui, Tottenham n’ira pas plus loin sur ce dossier.

La piste menant à Mauro Icardi a bien été étudiée. Mais l’écurie anglaise constate qu’il sera impossible d’inscrire l’attaquant pour les matchs de Premier League avant le mois de janvier. De plus, les Spurs sont également refroidis par le salaire demandé et par son absence d’expérience en Premier League. Pour se relancer, l’ex-flop du Paris Saint-Germain devra plutôt compter sur ses autres courtisans annoncés, à savoir le PAOK Salonique, Everton, la Juventus Turin ou encore le Milan AC, mais pas la Lazio dont l’entraîneur Gennaro Gattusso a publiquement écarté la possibilité d’accueillir Mauro Icardi.