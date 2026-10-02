LdN : Programme TV et résultats des matchs du samedi 3 octobre

France - Italie : Les compos (20h45 sur TF1)

L'Equipe de France se cherche... comme Zinedine Zidane cherche la meilleure composition possible pour l'Equipe de France en testant les joueurs et leurs complémentarités. Zinedine Zidane a bien raison de tester tous les joueurs durant la Ligue des Nations... car il sait que l'on ne peut pas tout voir lors des matchs amicaux. Même s'il manque des joueurs... une équipe de titulaires doit être de plus en plus précise dans son esprit. Bref... Ce soir... l'Equipe de France ne démérité pas la victoire... mais hélas... un bourde a eu raison du résulat excompter par Zinedine Zidane et l'Equipe de France.