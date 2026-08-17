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Embolo plante Atlanta mais quitte Rennes quand même

Rennes17 août , 23:30
parCorentin Facy
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Tout proche de s’engager à Atlanta, Breel Embolo a finalement refusé de rejoindre la Major League Soccer aux Etats-Uns. L’attaquant suisse du Stade Rennais est en passe de signer en Premier League.
Désireux de se séparer de Breel Embolo lors de ce mercato estival, le Stade Rennais pensait avoir fait le plus difficile en trouvant un accord avec le club américain d'Atlanta pour un transfert à hauteur de 17 millions d’euros. Tout semblait ficelé mais selon L’Equipe, l’attaquant suisse de 29 ans a finalement refusé les avances du club américain. Embolo veut poursuivre sa carrière en Europe et a par conséquent posé un lapin à Atlanta.
Pas de panique pour Rennes, qui ne devrait pas avoir de mal à trouver un nouveau point de chute à son attaquant dont le salaire pèse lourd dans les finances du club. A en croire le quotidien national, Breel Embolo est en passe de s’engager avec Ipswich, promu en Premier League cette saison. Le club britannique est prêt à s’aligner sur les exigences financières du Stade Rennais et devrait par conséquent proposer une somme similaire à celle qu’Atlanta était prêt à débourser. Le club américain n’a de son côté pas dit son dernier mot et pourrait revenir à la charge, mais Ipswich fait clairement office de favori pour rafler la mise à présent.

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