Embolo plante Atlanta mais quitte Rennes quand même

Tout proche de s’engager à Atlanta, Breel Embolo a finalement refusé de rejoindre la Major League Soccer aux Etats-Uns. L’attaquant suisse du Stade Rennais est en passe de signer en Premier League.

Désireux de se séparer de Breel Embolo lors de ce mercato estival , le Stade Rennais pensait avoir fait le plus difficile en trouvant un accord avec le club américain d'Atlanta pour un transfert à hauteur de 17 millions d’euros. Tout semblait ficelé mais selon L’Equipe, l’attaquant suisse de 29 ans a finalement refusé les avances du club américain. Embolo veut poursuivre sa carrière en Europe et a par conséquent posé un lapin à Atlanta.

Pas de panique pour Rennes, qui ne devrait pas avoir de mal à trouver un nouveau point de chute à son attaquant dont le salaire pèse lourd dans les finances du club. A en croire le quotidien national, Breel Embolo est en passe de s’engager avec Ipswich, promu en Premier League cette saison. Le club britannique est prêt à s’aligner sur les exigences financières du Stade Rennais et devrait par conséquent proposer une somme similaire à celle qu’Atlanta était prêt à débourser. Le club américain n’a de son côté pas dit son dernier mot et pourrait revenir à la charge, mais Ipswich fait clairement office de favori pour rafler la mise à présent.