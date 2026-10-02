Un buteur français à Man United en janvier, ça chauffe

Convoqué par Didier Deschamps lors du Mondial 2026, Jean-Philippe Mateta dispose d’une cote très élevée en Premier League. La preuve, Manchester United souhaite le recruter dès le mois de janvier.

Très performant sous les couleurs de Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta sort d’une saison très aboutie avec les Eagles. Auteur de 16 buts et 3 passes décisives en 2025-2026 et un titre remporté en Conférence League, l’attaquant de 29 ans a été récompensé par Didier Deschamps avec une sélection en équipe de France pour la Coupe du monde 2026. La cote du natif de Sevran n’a jamais été aussi haute sur le marché des transferts et cela pourrait impliquer un transfert colossal dans les mois à venir.

Il y a quelques jours, la presse anglaise évoquait notamment l’intérêt de Manchester United pour Mateta, sans en dire davantage sur la faisabilité d’un potentiel transfert. Le journaliste Ekrem Konur va un peu plus loin en affirmant que les Red Devils, qui font du Français une priorité, souhaitent dégainer dès le mois de janvier pour l’attirer. Notre confrère explique tout de même que pour s’offrir Jean-Philippe Mateta, les dirigeants de Manchester United doivent auparavant boucler le départ de Joshua Zirkzee.

Mateta à Man United dès cet hiver ?

L’attaquant néerlandais de 25 ans, acheté à Bologne pour 42 millions d’euros à l’été 2024, n’a jamais vraiment convaincu à Manchester United, que ce soit sous les ordres de Michael Carrick ou d’un autre entraîneur. Son départ est donc souhaité afin de financier la potentielle arrivée de Jean-Philippe Mateta. Aucun élément n’a en revanche filtré sur le prix que les Red Devils allaient devoir payer pour s’attirer les services de l’attaquant français de Crystal Palace, valorisé par Transfermarkt à 30 millions d’euros alors que son contrat avec le club londonien expire en juin 2027.