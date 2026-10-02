Un buteur français à Man United en janvier, ça chauffe

Un buteur français à Man United en janvier, ça chauffe

Premier League
parCorentin Facy
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Convoqué par Didier Deschamps lors du Mondial 2026, Jean-Philippe Mateta dispose d’une cote très élevée en Premier League. La preuve, Manchester United souhaite le recruter dès le mois de janvier.
Très performant sous les couleurs de Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta sort d’une saison très aboutie avec les Eagles. Auteur de 16 buts et 3 passes décisives en 2025-2026 et un titre remporté en Conférence League, l’attaquant de 29 ans a été récompensé par Didier Deschamps avec une sélection en équipe de France pour la Coupe du monde 2026. La cote du natif de Sevran n’a jamais été aussi haute sur le marché des transferts et cela pourrait impliquer un transfert colossal dans les mois à venir.
Il y a quelques jours, la presse anglaise évoquait notamment l’intérêt de Manchester United pour Mateta, sans en dire davantage sur la faisabilité d’un potentiel transfert. Le journaliste Ekrem Konur va un peu plus loin en affirmant que les Red Devils, qui font du Français une priorité, souhaitent dégainer dès le mois de janvier pour l’attirer. Notre confrère explique tout de même que pour s’offrir Jean-Philippe Mateta, les dirigeants de Manchester United doivent auparavant boucler le départ de Joshua Zirkzee.

Mateta à Man United dès cet hiver ?

L’attaquant néerlandais de 25 ans, acheté à Bologne pour 42 millions d’euros à l’été 2024, n’a jamais vraiment convaincu à Manchester United, que ce soit sous les ordres de Michael Carrick ou d’un autre entraîneur. Son départ est donc souhaité afin de financier la potentielle arrivée de Jean-Philippe Mateta. Aucun élément n’a en revanche filtré sur le prix que les Red Devils allaient devoir payer pour s’attirer les services de l’attaquant français de Crystal Palace, valorisé par Transfermarkt à 30 millions d’euros alors que son contrat avec le club londonien expire en juin 2027.
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Le fantôme Dembélé ?.... Oui !!! Et d'alleurs... je me demande s'il n'est pas rester sur le terrain à l'heure actuelle. Mdr

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L'Equipe de France se cherche... comme Zinedine Zidane cherche la meilleure composition possible pour l'Equipe de France en testant les joueurs et leurs complémentarités. Zinedine Zidane a bien raison de tester tous les joueurs durant la Ligue des Nations... car il sait que l'on ne peut pas tout voir lors des matchs amicaux. Même s'il manque des joueurs... une équipe de titulaires doit être de plus en plus précise dans son esprit. Bref... Ce soir... l'Equipe de France ne démérité pas la victoire... mais hélas... un bourde a eu raison du résulat excompter par Zinedine Zidane et l'Equipe de France.

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Il était sur le terrain encore ?

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Nous avons tous pu constater que Kylian Mbappé a encore manqué à l'Equipe de France ce soir. Quand je pense qu'il y avait tout une ribambelle de crétins qui disaient que le problème était Kylian Mbappé. Ce soir... j'ai encore vu le fantôme (et je suis sûr que je ne suis pas le seul dans ce cas là), Ousmane Dembélé, errer sur le terrain comme une âme en peine. Même le brassard de Capitaine parraissait trop lourd pour lui.

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Tout le monde s'en fout de Nantes... tant que le Qatar remplit les poches des dirigeants des instances du Football Français. On le voit avec Nantes... on l'a vu avec les Girondins de Bordeaux et avec d'autres clubs qui ne sont plus en Ligue 1.

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