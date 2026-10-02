EdF : Les pro-Mbappé se déchaînent contre Dembélé

En l’absence de Kylian Mbappé, blessé au genou, de nombreux observateurs étaient convaincus que l’équipe de France dégagerait une plus grosse force collective. Le match nul contre l’Italie et le manque d’efficacité rappellent que le Madrilène est très important pour les Bleus.

Buteur contre la Turquie lors du premier match du rassemblement, Kylian Mbappé a quitté l’équipe de France en raison d’une blessure au genou. Son absence ne s’est pas vraiment faite ressentir en Belgique, où les Bleus ont livré une prestation collective magnifique pour décrocher une courte victoire (0-1). A l’occasion de la grande première de Zinedine Zidane au Stade de France, un récital était attendu contre l’Italie avec un trio très alléchant sur le papier composé de Michael Olise, d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué.

Mais force est de constater que, en dépit de bonnes intentions, les Bleus ont manqué de tranchant et d’efficacité dans les 20 derniers mètres (1-1). La preuve, selon les pro-Mbappé, que le capitaine tricolore est indispensable à cette équipe et cela malgré les critiques qu’il peut subir ces derniers temps.

« Dembelé qui rate ça mdrrr et après les footix viennent cracher sur mon Mbappé », « Les Français veulent remplacer Mbappé par Dembele quand même… », « Dembele il fait du Mbappé sans les buts… », « J'espère que tout le monde voit l'ecart de niveau entre Mbappe et Dembele … », « Alors les Français , vous voulez toujours virer Mbappé pour Dembele ? » ou encore « J'espère maintenant qu'on arrête enfin le débat sur Mbappé et Dembele en Équipe de France. Mbappé a tout fait pour le pays et il doit être le titulaire indiscutable en buteur, c'est le seul qui sait mettre des buts. Dembele Ballon d'or ou non doit simplement être remplaçant » peut-on lire sur X, où deux communautés s’opposent de plus en plus entre les pro-Mbappé et les pro-Dembélé.

La performance de l’attaquant du PSG, inefficace contre l’Italie ce vendredi soir, a en tout cas déchainé les internautes avec de vives critiques. Gageons que le Ballon d’Or parviendra à régler la mire pour le match face à la Belgique, lundi au Stade de France.