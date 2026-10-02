EdF : Les pro-Mbappé se déchaînent contre Dembélé

Le fantôme Dembélé ?.... Oui !!! Et d'alleurs... je me demande s'il n'est pas rester sur le terrain à l'heure actuelle. Mdr
L'Equipe de France se cherche... comme Zinedine Zidane cherche la meilleure composition possible pour l'Equipe de France en testant les joueurs et leurs complémentarités. Zinedine Zidane a bien raison de tester tous les joueurs durant la Ligue des Nations... car il sait que l'on ne peut pas tout voir lors des matchs amicaux. Même s'il manque des joueurs... une équipe de titulaires doit être de plus en plus précise dans son esprit. Bref... Ce soir... l'Equipe de France ne démérité pas la victoire... mais hélas... un bourde a eu raison du résulat excompter par Zinedine Zidane et l'Equipe de France.
Il était sur le terrain encore ?
Nous avons tous pu constater que Kylian Mbappé a encore manqué à l'Equipe de France ce soir. Quand je pense qu'il y avait tout une ribambelle de crétins qui disaient que le problème était Kylian Mbappé. Ce soir... j'ai encore vu le fantôme (et je suis sûr que je ne suis pas le seul dans ce cas là), Ousmane Dembélé, errer sur le terrain comme une âme en peine. Même le brassard de Capitaine parraissait trop lourd pour lui.
Tout le monde s'en fout de Nantes... tant que le Qatar remplit les poches des dirigeants des instances du Football Français. On le voit avec Nantes... on l'a vu avec les Girondins de Bordeaux et avec d'autres clubs qui ne sont plus en Ligue 1.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
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|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
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|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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OHHHHH LE RATÉ DE DEMBÉLÉ APRÈS LA FRAPPE DE DOUÉ REPOUSSÉE… ❌ ÉNORME DONNARUMMA 🇮🇹 !!! 🧤🦸♂️