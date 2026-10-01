Ligue des Nations

LdN : Programme TV et résultats des matchs du vendredi 2 octobre

Ligue des Nations
parAlexis Rose
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3e journée de la Ligue des Nations :
Vendredi 2 octobre
Ligue A :
20h45 : Belgique - Turquie (sur L'Equipe Live Foot)
France - Italie (sur TF1)
Ligue B :
20h45 : Bosnie-Herzégovine - Suède (sur L'Equipe Live Foot)
Hongrie - Géorgie (sur L'Equipe Live Foot)
Pologne - Roumanie (sur L'Equipe Live Foot)
Ukraine - Irlande du Nord (sur L'Equipe Live Foot)
Ligue C :
16h00 : Kazakhstan - Moldavie
18h00 : Chypre - Arménie (sur L'Equipe Live Foot)
Lettonie - Monténégro
20h45 : Iles Féroé - Slovaquie
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Derniers commentaires

Mika Godts rigole des critiques au PSG

💪💪💪godts !!!! 😆😍

L'UEFA était très proche d'exclure l'OM plusieurs années !

Mais dsl d avoir parler politique avec toi ...parlons foot c est mieux et ton avis politique regarde que toi. Moi de meme .Encore dsl . Meme si la situation de la France fait peur et laisse a réfléchir.

L'UEFA était très proche d'exclure l'OM plusieurs années !

Et pour le réal barca city chelsea etc tu dis quoi ?? Tu as pas de sous bah joue la c3 point

L'UEFA était très proche d'exclure l'OM plusieurs années !

Lfi c est aussi antisémite comme le rn.. .voir plus. Et je suis de gauche.

CJ Egan-Riley, c’est la flèche de l’OM

Il y a que les stats mais il faut qu’il court vers le ballon , il le sait ça ? Du moins je l espère !!

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

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