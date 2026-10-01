LdN : Programme TV et résultats des matchs du vendredi 2 octobre

💪💪💪godts !!!! 😆😍
Mais dsl d avoir parler politique avec toi ...parlons foot c est mieux et ton avis politique regarde que toi. Moi de meme .Encore dsl . Meme si la situation de la France fait peur et laisse a réfléchir.
Et pour le réal barca city chelsea etc tu dis quoi ?? Tu as pas de sous bah joue la c3 point
Lfi c est aussi antisémite comme le rn.. .voir plus. Et je suis de gauche.
Il y a que les stats mais il faut qu’il court vers le ballon , il le sait ça ? Du moins je l espère !!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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