LdN : L'Italie gâche la première de Zidane en France

3e journée de Ligue des Nations

France - Italie : 1-1

Buts : Olise (55e) et Bastoni (68e)

Pour la première de Zinedine Zidane en France sur le banc des Bleus, l'équipe de France a concédé un match nul frustrant face à l'Italie malgré un bijou de Michael Olise (1-1).

Auteur d'une performance très aboutie contre la Belgique lundi soir, l'équipe de France démarrait plus difficilement contre l'Italie ce vendredi au Stade de France. Les Italiens se montraient les plus dangereux en première mi-temps mais heureusement, Kean manquait une énorme occasion après seulement 9 minutes de jeu et faisait briller Maignan. L'ancien Parisien encore lui voyait son but être refusé pour hors-jeu peu avant la mi-temps alors que les Bleus auront été globalement peu dangereux lors du premier acte. La seconde mi-temps commençait mieux pour la France, qui se créait une énorme occasion par Dembélé mais l'attaquant du PSG heurtait de près face à un Donnarumma infranchissable.

De nouveau impérial face à Olise, le portier de Manchester City finissait par craquer sur un coup-franc magnifique de ce même Olise. On pensait alors la France se diriger vers un succès tranquille mais l'Italie égalisait. Bastoni profitait d'une perte de balle de Da Cunha à l'entrée de la surface pour tromper Maignan. La fin du match était très frustrante avec l'exclusion d'Upamecano à la 85e minute, qui n'empêchait pas la France de se montrer dangereuse notamment par Camavinga, mais Donnarumma était encore sur la trajectoire. Le score ne bougeait plus et la France concédait donc le match nul 1-1 contre les Italiens.