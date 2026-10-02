ICONSPORT_375585_0171 Zidane

LdN : L'Italie gâche la première de Zidane en France

Ligue des Nations
parCorentin Facy
4
Ajouter comme source préférée sur Google
3e journée de Ligue des Nations
France - Italie : 1-1
Buts : Olise (55e) et Bastoni (68e)
Pour la première de Zinedine Zidane en France sur le banc des Bleus, l'équipe de France a concédé un match nul frustrant face à l'Italie malgré un bijou de Michael Olise (1-1).
Auteur d'une performance très aboutie contre la Belgique lundi soir, l'équipe de France démarrait plus difficilement contre l'Italie ce vendredi au Stade de France. Les Italiens se montraient les plus dangereux en première mi-temps mais heureusement, Kean manquait une énorme occasion après seulement 9 minutes de jeu et faisait briller Maignan. L'ancien Parisien encore lui voyait son but être refusé pour hors-jeu peu avant la mi-temps alors que les Bleus auront été globalement peu dangereux lors du premier acte. La seconde mi-temps commençait mieux pour la France, qui se créait une énorme occasion par Dembélé mais l'attaquant du PSG heurtait de près face à un Donnarumma infranchissable.
De nouveau impérial face à Olise, le portier de Manchester City finissait par craquer sur un coup-franc magnifique de ce même Olise. On pensait alors la France se diriger vers un succès tranquille mais l'Italie égalisait. Bastoni profitait d'une perte de balle de Da Cunha à l'entrée de la surface pour tromper Maignan. La fin du match était très frustrante avec l'exclusion d'Upamecano à la 85e minute, qui n'empêchait pas la France de se montrer dangereuse notamment par Camavinga, mais Donnarumma était encore sur la trajectoire. Le score ne bougeait plus et la France concédait donc le match nul 1-1 contre les Italiens.
Articles Recommandés
Ligue des Nations
Ligue des Nations

LdN : Programme TV et résultats des matchs du samedi 3 octobre

ICONSPORT_375585_0787
Equipe de France

EdF : Les pro-Mbappé se déchaînent contre Dembélé

Ligue des Nations
Ligue des Nations

LdN : Programme TV et résultats des matchs du vendredi 2 octobre

De Zerbi ICONSPORT_372746_0070
Premier League

De Zerbi rêve d’un flop du PSG

Fil Info

LdN : Programme TV et résultats des matchs du samedi 3 octobre
EdF : Les pro-Mbappé se déchaînent contre Dembélé
LdN : Programme TV et résultats des matchs du vendredi 2 octobre
De Zerbi rêve d’un flop du PSG
Un buteur français à Man United en janvier, ça chauffe
Nantes coule, la France du foot s'en moque
Le Barça plutôt que le PSG, JJ Gabriel a tranché
Vente OM : McCourt a pris sa décision
France - Italie : Les compos (20h45 sur TF1)

Derniers commentaires

LdN : L'Italie gâche la première de Zidane en France

Le fantôme Dembélé ?.... Oui !!! Et d'alleurs... je me demande s'il n'est pas rester sur le terrain à l'heure actuelle. Mdr

France - Italie : Les compos (20h45 sur TF1)

L'Equipe de France se cherche... comme Zinedine Zidane cherche la meilleure composition possible pour l'Equipe de France en testant les joueurs et leurs complémentarités. Zinedine Zidane a bien raison de tester tous les joueurs durant la Ligue des Nations... car il sait que l'on ne peut pas tout voir lors des matchs amicaux. Même s'il manque des joueurs... une équipe de titulaires doit être de plus en plus précise dans son esprit. Bref... Ce soir... l'Equipe de France ne démérité pas la victoire... mais hélas... un bourde a eu raison du résulat excompter par Zinedine Zidane et l'Equipe de France.

LdN : L'Italie gâche la première de Zidane en France

Il était sur le terrain encore ?

France - Italie : Les compos (20h45 sur TF1)

Nous avons tous pu constater que Kylian Mbappé a encore manqué à l'Equipe de France ce soir. Quand je pense qu'il y avait tout une ribambelle de crétins qui disaient que le problème était Kylian Mbappé. Ce soir... j'ai encore vu le fantôme (et je suis sûr que je ne suis pas le seul dans ce cas là), Ousmane Dembélé, errer sur le terrain comme une âme en peine. Même le brassard de Capitaine parraissait trop lourd pour lui.

Nantes coule, la France du foot s'en moque

Tout le monde s'en fout de Nantes... tant que le Qatar remplit les poches des dirigeants des instances du Football Français. On le voit avec Nantes... on l'a vu avec les Girondins de Bordeaux et avec d'autres clubs qui ne sont plus en Ligue 1.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading