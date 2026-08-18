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Rennes : Djaoui Cissé à vendre, l’OL arrive à toute vitesse

Rennes18 août , 21:30
parCorentin Facy
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Strasbourg n’est pas le seul club intéressé par Djaoui Cissé, dont le Stade Rennais souhaite se débarrasser cet été. L’OL a également des vues sur l’international espoirs français pour se renforcer au milieu de terrain.
Le mercato estival de l’Olympique Lyonnais n’est pas encore clos. Très actif depuis le mois de juin avec les signatures de Bidstrup, Duranville, Bacher, Openda ou encore Boudache, le club rhodanien pourrait encore se renforcer. Parmi les secteurs de jeu ciblés par Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean figure notamment le milieu de terrain. Orel Mangala a rejoint Getafe et Tanner Tessmann pourrait également quitter le club d’ici la fin de l’été.
Un renfort dans l’entrejeu ne serait donc pas de trop pour l’OL, qui disputera quoi qu’il arrive une compétition européenne la saison prochaine, la Ligue des Champions ou l’Europa League. Selon les informations de Guillaume Lainé, journaliste à Ouest-France, un profil évoluant en Ligue 1 plaît beaucoup à l’état-major lyonnais : Djaoui Cissé. Suivi de près par Strasbourg pour compenser le départ de Valentin Barco, l’international espoirs français a également tapé dans l’oeil des Gones. Il faut dire que son potentiel ne fait aucun doute, lui qui avait notamment montré de belles choses sous les ordres d’Habib Beye.

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Moins en vue depuis la nomination de Franck Haise à Rennes, Djaoui Cissé dispose d’un bon de sortie de la part de ses dirigeants qui ne le retiendront pas. Reste que son contrat court jusqu’en juin 2030, ce qui ne va pas inciter le pensionnaire du Roazhon Park à le brader. Même si sa valeur marchande est estimée par Transfermarkt à seulement 10 millions d’euros, il est probable que le Stade Rennais réclame une somme plus élevée. D’autant que le profil de Djaoui Cissé plaît en Europe. Sa cote est notamment importante en Premier League et en Bundesliga, où plusieurs clubs le suivent de près, en plus donc de Strasbourg et plus récemment de l’OL.
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Intellectuellement tu es d une grande discrétion, reste unique vraiment, n essaye jamais de t'améliorer...

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tien la parisienne qui me crois marseillais trou du Q tu es trop konne tout ne tourne pas autour de tes chevres de marseillaisesmais bon tu es trop konne comme le dit si bien tadaronne

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