Rennes : Djaoui Cissé à vendre, l’OL arrive à toute vitesse

Il est Lensois, la victoire de dimanche lui a donné des ailes ...
Intellectuellement tu es d une grande discrétion, reste unique vraiment, n essaye jamais de t'améliorer...
tien la parisienne qui me crois marseillais trou du Q tu es trop konne tout ne tourne pas autour de tes chevres de marseillaisesmais bon tu es trop konne comme le dit si bien tadaronne
Un Skriniar normalement arbitré c'est carton rouge au bout de 20 minutes. L'arbitre n'a pas eu les couilles face au public turc...
Même s'il y a une rivalité entre les deux clubs, ils sont jusqu'à présent 28 joueurs du PSG et 23 joueurs de l'OM qui ont joué pour les deux clubs, transfert direct ou indirect (certains sont passés par d'autres clubs avant d'aller jouer pour le club "rival").
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🚨 L'OL, en plus de Strasbourg, s'est également renseigné sur le milieu rennais Djaoui Cissé ! Placé sur la liste des transferts, le joueur ne sera toutefois pas bradé par le Stade Rennais. 🗞️ @gui_tog