PSG : Mika Godts a signé, Paris lâche 55ME

Le Paris Saint-Germain n'a pas encore officialisé la nouvelle, mais Mika Godts a signé ce samedi soir le contrat qui fait de lui un joueur du PSG. L'attaquant belge rejoint les champions d'Europe pour 45ME plus 10ME de bonus.

Luis Campos ne s'est pas ennuyé ce samedi 15 août, et cela même si c'est un jour férié. En ce jour de l'Assomption, le responsable du recrutement du Paris Saint-Germain a obtenu la signature de Ferran Torres , a raccompagné Zion Suzuki et ses agents vers la sortie , et finalement il a également finalisé le transfert de Mika Godts en provenance de l'Ajax Amsterdam. En effet, Fabrice Hawkins, le spécialiste du mercato pour RMC, annonce que le joueur belge de 21 ans, qui avait passé vendredi sa visite médicale dans la capitale, a finalement signé un contrat jusqu'en 2031 avec le PSG. Pour aboutir à un accord avec l'Ajax Amsterdam, qui s'est battu comme un beau diable lors des négociations, les dirigeants parisiens ont finalement validé une offre de 45 millions d'euros plus des bonus à hauteur, soit moins que les 65 millions d'euros attendus par le club néerlandais, mais plus que ce que le PSG voulait mettre dans ce transfert.

Godts va remplacer Barcola au PSG

Avant même l'annonce de la signature de Mika Godts, Luis Enrique avait déjà tout le bien qu'il pensait du jeune attaquant belge, clairement recruté pour compenser le probable départ de Bradley Barcola vers Liverpool ou ailleurs. « Ce que je peux dire, c'est que j'aime tous les bons joueurs du monde, et Mika Godts en fait clairement partie », a confié l'entraîneur du Paris Saint-Germain cette semaine en marge de la victoire du PSG en Supercoupe d'Europe face à Aston Villa.