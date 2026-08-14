PSG : Mika Godts débarque en furie pour chicoter Lens

Désireux de se renforcer sur l'aile gauche afin de combler le probable départ de Bradley Barcola, le PSG est sur le point d'annoncer l'arrivée de Mika Godts. Le transfuge de l'Ajax Amsterdam débarque en trombe, lui qui veut disputer et remporter le Trophée des champions ce dimanche.

Le dossier Mika Godts s'est définitivement accéléré ces dernières heures. La presse néerlandaise, rejointe par celle française, a confirmé que l'Ajax Amsterdam et le PSG étaient tombés d'accord sur les bases d'un transfert d'un montant de 55 millions d'euros, bonus compris. Une situation qui est la suite logique des prémices du dossier, selon lesquelles l'ailier gauche belge avait déjà trouvé un accord personnel avec le double vainqueur de la Ligue des champions. Son arrivée a lieu dans le cadre du désormais plus que probable départ de Bradley Barcola vers Liverpool. De son côté, Mika Godts a déjà la tête à Paris, et c'est peu dire.

Mika Godts est pressé !

Dans un post publié sur son compte X, le journaliste L'Equipe Loïc Tanzi a indiqué que la volonté du joueur était d'arriver le plus vite possible dans son nouveau club, avec l'espoir de pouvoir disputer le Trophée des champions. Pour rappel, Paris a rendez-vous au Stade Bollaert-Delelis ce dimanche 16 août à 20h45 pour aller chercher un deuxième trophée en autant de matchs disputés cette saison, quatre jours seulement après s'être emparé de la Supercoupe d'Europe face à Aston Villa.

Quant à Mika Godts, sa volonté de participer à la rencontre face au dernier dauphin du PSG est surtout liée à sa condition physique et mentale. Il a déjà participé à 4 rencontres avec l'Ajax Amsterdam depuis le début de la saison, pour un total d'1 but et 3 passes décisives. Quoi qu'il en soit, ce dossier va en accélérer d'autres, à n'en pas douter.