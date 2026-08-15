« L'OM c'est le Muppet Show », Genesio frappe fort

« L'OM c'est le Muppet Show », Genesio frappe fort

OM15 août , 18:30
parClaude Dautel
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Les propos de Bruno Genesio concernant le brassard de capitaine retiré à Pierre-Emile Hojbjerg ont fait du bruit, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille ayant décidé de défier ses dirigeants.
Le nouvel entraîneur de l'OM n'a jamais été du genre à avoir sa langue dans sa poche. Et si Stéphane Richard et Frank McCourt en doutaient, ils l'ont appris vendredi, lorsque, mécontent de voir que ses dirigeants lui imposaient de retirer le statut de capitaine au milieu de terrain danois, Bruno Genesio a fait savoir publiquement qu'il était contre cette décision et que ses employeurs devaient assumer ce choix. A une semaine de l'entrée en lice de l'Olympique de Marseille en championnat, le natif de Lyon a tenu à marquer son territoire, et tant pis si cela choque certains. Dans l'After Foot, sur RMC, la déclaration fracassante de Bruno Genesio a été évoquée et forcément elle suscite des interrogations au moment où le club phocéen traverse un été hors du commun.

Genesio a fait fort

Pour Maxime Chanot, Bruno Genesio a fait un choix de communication qui s'annonce rien de bon. « Il repart à la manière De Zerbi. Si Gensio part en l'air à chaque fois que ça ne lui va pas, eh bien bon courage à l'Olympique de Marseille ! Là en fait, c'est le Muppet Show Marseille. On pensait qu'avec les trois copains (McCourt, Benatia, Longoria), on avait atteint le summum. Et finalement, tu te rends compte qu'avec Lorenzi et Genesio, deux personnages qui étaient censés redonner un peu de dynamisme à cette équipe, à ce club, donner un peu de stabilité et de calme, finalement Genesio tire à boulets rouges sur sa direction et dans 6 mois, on se retrouve dans la même situation », explique le membre de l'After Foot.

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Pourtant, du côté des supporters de l'Olympique de Marseille, on a apprécié la manière de communiquer de Bruno Genesio, lequel est fidèle à ses habitudes. Reste à voir si du côté des dirigeants de l'OM, il en va de même, Stéphane Richard n'étant probablement pas habitué à ce que ses salariés viennent contester ses choix de gestion, le dossier Pierre-Emile Hojbjerg étant particulièrement sensible du côté de la Commanderie, puisque Frank McCourt en personne est venu dire sa colère après la décision du milieu de terrain de signer à Newcastle.
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Décision confirmée, c’est la fin pour Bordeaux

Tiens un mec qui se dit supporter de Bordeaux et qui rejoint les autres fouines. Bravo ! ^^

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T as de l avance, ne t inquiete pas ...^^

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Au lieu de l'ouvrir, Genesio n'avait qu'à refuser de changer de capitaine, et marquer son territoire ! S'il accepte, il la ferme. Voilà pourquoi, je ne veux pas le revoir à l'OL.

OM : Marseille tente de faire signer un défenseur XXL

Un joueur XXL à Marseille ?? Je croyais qu'il n'y avait que ça, pour chaque recrue potentielle les journaux annoncent des joueurs XXL. Un minimum de sérieux et de modestie seraient souhaitable.

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Si marseille fini pas dans les 3 premiers c est la cata ....😬🙄

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