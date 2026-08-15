« L'OM c'est le Muppet Show », Genesio frappe fort

Les propos de Bruno Genesio concernant le brassard de capitaine retiré à Pierre-Emile Hojbjerg ont fait du bruit, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille ayant décidé de défier ses dirigeants.

Le nouvel entraîneur de l'OM n'a jamais été du genre à avoir sa langue dans sa poche. Et si Stéphane Richard et Frank McCourt en doutaient, ils l'ont appris vendredi, lorsque, mécontent de voir que ses dirigeants lui imposaient de retirer le statut de capitaine au milieu de terrain danois, Bruno Genesio a fait savoir publiquement qu'il était contre cette décision et que ses employeurs devaient assumer ce choix. A une semaine de l'entrée en lice de l'Olympique de Marseille en championnat, le natif de Lyon a tenu à marquer son territoire, et tant pis si cela choque certains. Dans l'After Foot, sur RMC, la déclaration fracassante de Bruno Genesio a été évoquée et forcément elle suscite des interrogations au moment où le club phocéen traverse un été hors du commun.

Genesio a fait fort

Pour Maxime Chanot, Bruno Genesio a fait un choix de communication qui s'annonce rien de bon. « Il repart à la manière De Zerbi. Si Gensio part en l'air à chaque fois que ça ne lui va pas, eh bien bon courage à l'Olympique de Marseille ! Là en fait, c'est le Muppet Show Marseille. On pensait qu'avec les trois copains (McCourt, Benatia, Longoria), on avait atteint le summum. Et finalement, tu te rends compte qu'avec Lorenzi et Genesio, deux personnages qui étaient censés redonner un peu de dynamisme à cette équipe, à ce club, donner un peu de stabilité et de calme, finalement Genesio tire à boulets rouges sur sa direction et dans 6 mois, on se retrouve dans la même situation », explique le membre de l'After Foot.