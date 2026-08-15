LOSC : Manchester City ne prêtera pas Bouaddi à Lille

LOSC : Manchester City ne prêtera pas Bouaddi à Lille

LOSC15 août , 18:00
parClaude Dautel
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Le transfert d'Ayyoub Bouaddi à Manchester City n'est pas acté, mais du côté des dirigeants anglais on se montre intransigeant concernant le l'avenir de l'international marocain du LOSC. Surtout au prix réclamé par Olivier Létang.
Ce samedi après-midi, le club de Lille joue en amical contre Everton, à Liverpool, et pour cette rencontre programmée à une semaine de la reprise du championnat de Ligue 1, Ayyoub Bouaddi est resté sur le banc de touche au moment du coup d'envoi, avant finalement d'entrer en seconde période. Davide Ancelotti le sait, la pépite du LOSC devrait rejoindre Manchester City pour un transfert qui devrait être le plus gros de l'histoire du LOSC puisque l'on évoque un montant supérieur à 100 millions d'euros. Malgré ce prix énorme, le président des Dogues sait ce qu'il veut et ne veut pas concernant Ayyoub Bouaddi, pur produit du centre de formation de Lille. Et parmi les souhaits d'Olivier Létang, il y a la possibilité que le club anglais recrute l'international marocain de 18 ans dès cet été et le prête une saison au club nordiste. La réponse anglaise est sans détour.

City dit non à Olivier Létang

Car ce samedi, Fabrizio Romano, qui avait été le premier à révéler le départ très probable d'Ayyoub Bouaddi à Manchester City, revient sur ce dossier. Le journaliste italien spécialiste du mercato répète que les négociations entre les dirigeants des Cityzens et Olivier Létang sont proches d'aboutir, mais que les choses sont claires concernant le milieu de terrain marocain. Si Ayyoub Bouaddi est transféré avant la fin du mercato, ce qui semble bien engagé, alors il ne sera pas prêté la saison prochaine au LOSC, mais rejoindra directement l'effectif d'Enzo Maresca, le successeur de Pep Guardiola sur le banc de Manchester City. Reste à savoir si cette fermeté du club de Premier League peut éventuellement poser un problème dans les négociations en cours. Pour plus de 100 millions d'euros, on imagine mal Olivier Létang ne pas lâcher du lest sur cette supposée demande faite aux Cityzens.
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T as de l avance, ne t inquiete pas ...^^

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