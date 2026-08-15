LOSC : Manchester City ne prêtera pas Bouaddi à Lille

Tiens un mec qui se dit supporter de Bordeaux et qui rejoint les autres fouines. Bravo ! ^^
T as de l avance, ne t inquiete pas ...^^
Au lieu de l'ouvrir, Genesio n'avait qu'à refuser de changer de capitaine, et marquer son territoire ! S'il accepte, il la ferme. Voilà pourquoi, je ne veux pas le revoir à l'OL.
Un joueur XXL à Marseille ?? Je croyais qu'il n'y avait que ça, pour chaque recrue potentielle les journaux annoncent des joueurs XXL. Un minimum de sérieux et de modestie seraient souhaitable.
Si marseille fini pas dans les 3 premiers c est la cata ....😬🙄
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🚨🇲🇦 Ayyoub Bouaddi, on the bench today for Lille while negotiations with Manchester City remain at the final stages. Bouaddi, expected to join #MCFC now and not in summer 2027 if all goes to plan. 🔵⚪️