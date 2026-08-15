Nayef Aguerd et l'OM, attention danger
Nayef Aguerd

OM : Nayef Aguerd tord le cou aux rumeurs sur son transfert annulé

OM15 août , 21:00
parClaude Dautel
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Annoncé à la Real Sociedad, Nayef Aguerd est revenu à l'OM après avoir passé sa visite médicale. De quoi susciter des rumeurs sur un éventuel souci physique de l'international marocain. Ce dernier est sorti du silence pour éteindre les ragots.
L'Olympique de Marseille pensait bien avoir vendu Nayef Aguerd lors de ce mercato, mais alors que le joueur de 30 ans avait donné son accord pour s'engager avec la Real Sociedad où tout était bouclé. Mais dans la foulée de sa visite médicale, indispensable avant de signer son nouveau contrat, le joueur marocain est immédiatement rentré en France. Il n'en fallait pas plus pour que certains affirment que Nayef Aguerd avait été recalé par les médecins du club espagnol, le défenseur central ayant manqué plusieurs mois de compétition avec l'OM en raison d'un problème à l'aine. Mais, ce samedi soir, Nayef Aguerd a tenu à sortir du silence pour démentir un quelconque problème physique ayant abouti à l'échec de son transfert et surtout il souhaite que ceux qui l'accusent d'avoir agi contre l'OM se taisent.

Aguerd ne voulait pas attaquer la saison pied au plancher

Ne voulant pas qu'on le soupçonne d'avoir fait ses intérêts personnels avant ceux de l'Olympique de Marseille avec cette décision, Nayef Aguerd a tout dévoilé. «J'ai eu l'opportunité d'envisager un retour à la Real Sociedad, un club que je respecte énormément et pour lequel j'ai beaucoup d'affection. À la suite d'un échange avec le coach, j'ai eu l'occasion d'aborder avec lui mon protocole de reprise. Cette question a ensuite été laissée en suspens le temps des négociations entre les clubs. Ma visite médicale s'est parfaitement déroulée et a été validée par les deux clubs. Il n'y avait donc aucun problème médical.
La seule question concernait ce protocole de reprise progressive, nécessaire pour me permettre de retrouver toutes mes capacités dans les meilleures conditions, alors que le coach souhaitait pouvoir compter sur moi immédiatement. Je respecte totalement sa position. Ce n'est donc ni un caprice, ni un manque de respect envers la Real Sociedad ou qui que ce soit. C'est simplement une décision responsable afin de préserver mon corps et de pouvoir réaliser la saison pleine que tout le monde souhaite », a indiqué le défenseur international marocain, avant d'ajouter que le mercato n'était pas terminé et que tout était encore possible.

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pacho achete 40millions d'euros et il est devenu un des tout meilleurs dc du monde,vitinha achete 41 millions valeur actuel 140 m et un des meilleurs milieux avec neves 60 millions et son prix actuel est estimé entre 110 et 130 millions ,connaissais tu ces joueurs?

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Et toi tu t énerve vite et juge vite les gens

OL : Clinton Mata fait une inquiétante confidence

Et toi t'es con. Prend pas ca comme une insulte, c'est la réalité. Y a pas d'age pour avoir des soucis. A 20 ans j'ai eu de l'arthrose dans la hanche (usure du cartilage) a force de faire du sport. Mais pour savoir ca, encore faut il en faire.

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