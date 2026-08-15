Bordeaux sera dès lundi devant le tribunal

Fonseca le problème fait pas assez tourner pas assez de changement.
Occupe toi de Bordeaux
pacho achete 40millions d'euros et il est devenu un des tout meilleurs dc du monde,vitinha achete 41 millions valeur actuel 140 m et un des meilleurs milieux avec neves 60 millions et son prix actuel est estimé entre 110 et 130 millions ,connaissais tu ces joueurs?
Et toi tu t énerve vite et juge vite les gens
Et toi t'es con. Prend pas ca comme une insulte, c'est la réalité. Y a pas d'age pour avoir des soucis. A 20 ans j'ai eu de l'arthrose dans la hanche (usure du cartilage) a force de faire du sport. Mais pour savoir ca, encore faut il en faire.
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