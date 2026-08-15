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Bordeaux sera dès lundi devant le tribunal

Bordeaux15 août , 21:20
parClaude Dautel
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Retoqué par le CNOSF, la DNCG et la FFF, Bordeaux ne veut pas en rester là et va désormais se rendre devant le tribunal administratif pour plaider sa cause. Dominique Delport, à priori futur président des Girondins a annoncé que le combat continuait. 
Après avoir été mis KO d'abord par la DNCG, puis par la commission d'appel de la DNCG, puis par le CNOSF et enfin par la FFF, le club dont on ne sait plus vraiment s'il appartient ou pas à Gérard Lopez, puisque la reprise n'a pas eu lieu, se relève et veut porter le combat devant le tribunal administratif de Bordeaux. Dans L'Equipe, Dominique Delport, qui s'était présenté de manière spectaculaire sur X comme le président du club au scapulaire lorsque le club sera sauvé, annonce que les Girondins iront lundi plaider leur cause afin de revenir en National. Et ce dernier de donner une leçon à tout le monde, ce qui ne manque pas d'un certain panache et d'un peu d'amnésie, quand on connait la manière dont Bordeaux a sauvé sa place ces dernières années.

Bordeaux garde confiance

« On va déposer un référé au tribunal administratif dès ce lundi et utiliser toutes les voies de recours. Ce n'est pas en terre girondine que l'on ne se souvient pas de L'Esprit des Lois et Montesquieu. Il y a la lettre et l'esprit. L'important pour la DNCG, c'est la rigueur budgétaire, l'équité sportive et que les clubs soient en mesure de payer leurs joueurs, d'accueillir leurs supporters, de finir leur saison », a confié Dominique Delport, qui est convaincu d'avoir gain de cause devant la justice administrative et cela même si le CNOSF lui a donné tort. Sur les réseaux sociaux, les supporters bordelais sont partagés entre ceux qui estiment que leur club de coeur aurait tout à gagner de repartir de zéro et d'effacer ainsi les traces des années Lopez et ceux qui pensent qu'on n'est pas loin d'un complot contre les Girondins.

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pacho achete 40millions d'euros et il est devenu un des tout meilleurs dc du monde,vitinha achete 41 millions valeur actuel 140 m et un des meilleurs milieux avec neves 60 millions et son prix actuel est estimé entre 110 et 130 millions ,connaissais tu ces joueurs?

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Et toi tu t énerve vite et juge vite les gens

OL : Clinton Mata fait une inquiétante confidence

Et toi t'es con. Prend pas ca comme une insulte, c'est la réalité. Y a pas d'age pour avoir des soucis. A 20 ans j'ai eu de l'arthrose dans la hanche (usure du cartilage) a force de faire du sport. Mais pour savoir ca, encore faut il en faire.

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