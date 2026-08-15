OM : Marseille tente de faire signer un défenseur XXL

L'OM cherche à se renforcer défensivement, et parmi les pistes étudiées par Grégory Lorenzi, il y a celle qui mène à Tosin Adarabioyo. Le défenseur anglais de Chelsea sait que le vestiaire des Blues est comble et Marseille pense avois sa chance.

80 kilos pour 1m97, Tosin Adarabioyo est un beau bébé et c'est d'ailleurs pour cela que Chelsea l'avait fait venir librement de Fulham il y a deux ans. Sauf que du côté de Stamford Bridge, les entraîneurs et les joueurs se succèdent à un rythme infernal, et c'est pour cela que la saison passée, le défenseur n'a joué que 29 matchs, et presque exclusivement comme remplaçant. A deux ans de la fin de son contrat avec Chelsea, Tosin Adarabioyo pourrait donc être tenté de bouger cet été. Cela tombe bien, Matteo Morretto, journaliste qui travaille avec Marca, mais également avec Fabrizio Romano, révèle que Grégory Lorenzi, le directeur sportif de l'OM, a un œil sur la situation du natif de Londres. Cependant, l'Olympique de Marseille n'a pas encore bougé dans ce dossier.

L'OM lorgne du côté de Chelsea

Marseille a manifesté un fort intérêt pour Tosin Adarabioyo, mais pour le moment, aucune discussion n'est en cours. Xabi Alonso compte sur lui dans son effectif, c'est l'un des joueurs les plus expérimentés d'une équipe très jeune, et le joueur est heureux et bien installé à Chelsea. Mais tout pourrait arriver dans ces deux semaines avant la fin du mercato », précise Matteo Morretto. Notre confrère apporte quelques précisions concernant cette possibilité de voir Tosin Adarabioyo rejoindre l'effectif de Bruno Genesio dès cet été. «», précise Matteo Morretto.

Ce samedi, Tosin Adarabioyo n'était pas dans le groupe de Chelsea pour le match amical gagné par les Blues contre la Real Sociedad (3-1). Ce qui confirme que même si Xabi Alonso compte sur lui, l'effectif du club londonien est tellement fou que le défenseur pourrait partir cet été pour l'Olympique de Marseille. Et cela même si son prix, 16 millions d'euros selon Transfermarkt, est clairement un frein à un transfert définitif. Mais Chelsea pourrait aussi avoir besoin de prêter des joueurs à des conditions financières avantageuses, et le le défenseur anglais n'est donc pas un rêve impossible à réaliser pour Grégory Lorenzi.