OM : Marseille tente de faire signer un défenseur XXL

Tiens un mec qui se dit supporter de Bordeaux et qui rejoint les autres fouines. Bravo ! ^^
T as de l avance, ne t inquiete pas ...^^
Au lieu de l'ouvrir, Genesio n'avait qu'à refuser de changer de capitaine, et marquer son territoire ! S'il accepte, il la ferme. Voilà pourquoi, je ne veux pas le revoir à l'OL.
Un joueur XXL à Marseille ?? Je croyais qu'il n'y avait que ça, pour chaque recrue potentielle les journaux annoncent des joueurs XXL. Un minimum de sérieux et de modestie seraient souhaitable.
Si marseille fini pas dans les 3 premiers c est la cata ....😬🙄
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El Marsella ha mostrado un interés fuerte por Tosin Adarabioyo: de momento no hay nada en proceso. Alonso cuenta con él en la plantilla, es uno de los jugadores más veteranos de un equipo muy joven, y el jugador está contento y asentado en Chelsea. Pero todo podría pasar en