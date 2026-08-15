OL : Il fait des miracles, mais on le critique en interne

Directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, Matthieu Louis-Jean a permis à son club de faire de très beaux coups sur le marché des transferts. Mais cela n'empêche pas certains de le critiquer au sein même de l'institution.

Depuis qu'il a rejoint l'OL, Matthieu Louis-Jean a eu droit à deux promotions, dont la dernière, en juin dernier, puisque le board de l'Olympique Lyonnais n'a nommé directeur sportif. Une preuve s'il y en avait besoin qu'au sommet du club de Michele Kang on apprécie le travail de celui qui était arrivé comme directeur du recrutement. Cependant, comme l'explique Hugo Guillemet, dans un long portrait de Matthieu Louis Jean, ce dernier ne fait pas l'unanimité dans les bureaux de l'Olympique Lyonnais même s'il a probablement contribué à sauver le club en optimisant financièrement les renforts signés l'été dernier. Le journaliste révèle que certains reproches sont faits sur le directeur sportif, mais pas sur son travail à proprement parler.

Des critiques internes à Lyon