OL : Il fait des miracles, mais on le critique en interne

OL : Il fait des miracles, mais on le critique en interne

OL15 août , 20:00
parClaude Dautel
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Directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, Matthieu Louis-Jean a permis à son club de faire de très beaux coups sur le marché des transferts. Mais cela n'empêche pas certains de le critiquer au sein même de l'institution.
Depuis qu'il a rejoint l'OL, Matthieu Louis-Jean a eu droit à deux promotions, dont la dernière, en juin dernier, puisque le board de l'Olympique Lyonnais n'a nommé directeur sportif. Une preuve s'il y en avait besoin qu'au sommet du club de Michele Kang on apprécie le travail de celui qui était arrivé comme directeur du recrutement. Cependant, comme l'explique Hugo Guillemet, dans un long portrait de Matthieu Louis Jean, ce dernier ne fait pas l'unanimité dans les bureaux de l'Olympique Lyonnais même s'il a probablement contribué à sauver le club en optimisant financièrement les renforts signés l'été dernier. Le journaliste révèle que certains reproches sont faits sur le directeur sportif, mais pas sur son travail à proprement parler.

Des critiques internes à Lyon

En effet, c'est plus le style de Matthieu Louis-Jean qui n'est pas du goût de tout le monde, mais cela n'a pas réellement perturbé ce dernier. « Les critiques sur son supposé manque de caractère ou de charisme, qui ont parfois émané insidieusement de l'intérieur du club, ne l'ont pas ébranlé. Il ne possède aucun compte sur les réseaux sociaux qu'il fuit comme la peste et reste campé sur ses valeurs », explique notre confrère de L'Equipe. Là où certains dirigeants aiment se mettre au premier plan, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais reste tranquillement dans l'ombre, même s'il n'hésite pas à s'exprimer parfois sur les sujets sportifs qui concernent l'OL. En attendant, Matthieu Louis-Jean a encore fait de jolis coups sur ce marché estival des transferts, avec notamment le prêt de Loïs Openda qu'il a su négocier avec la Juventus, comme il l'avait fait l'an dernier avec le Real Madrid pour faire venir Endrick. De quoi faire taire les critiques venues de l'intérieur.

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