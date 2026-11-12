PSG : Luis Enrique veut corriger cette erreur à 35ME

Le PSG avait fait de Zion Sukuzi, alors gardien de but de Parme, sa priorité au mercato d'été. Mais finalement le portier international japonais a rejoint Aston Villa, Paris ayant renoncé à la surenchère. Luis Enrique souhaite cependant que les champions d'Europe reviennent à la table des négociations.

Suzuki, un gardien surcôté au PSG ?

Après le 4-4 à Manchester United, Zion Suzuki a fait l'objet de sévères critiques dans les médias anglais. « Zion Suzuki est un gardien de but qui donne l'impression que les arrêts sont plus difficiles qu'ils ne le sont vraiment. Mais sur coups de pied arrêtés ou en phase de jeu, notamment sur les centres dans la surface, il n'est pas à la hauteur », a lancé, dans Football Insider, Bryan King, ancien gardien de but de Millwall. Il n'empêche que le site anglais spécialisé confirme que dans ce dossier, Luis Enrique aurait effectivement demandé à ses dirigeants de revenir à la charge auprès d'Aston Villa afin de savoir si le club de Birmingham est disposé à discuter d'un transfert de celui qui est lié avec le club anglais en 2031.

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A voir si les agents de Zion Suzuki, qui s'étaient montrés trop gourmands lors du mercato estival, sont capables de revenir discuter avec les doubles champions d'Europe de manière plus sereine. Et surtout si Aston Villa est réellement disposé à déjà vendre son gardien de but. Du côté du Paris Saint-Germain, Matvei Safonov est le numéro 1 indiscutable, mais Lucas Chevalier va probablement demander un bon de sortie cet hiver ou l'été prochain.