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PSG : Luis Enrique veut corriger cette erreur à 35ME

PSG : Luis Enrique veut corriger cette erreur à 35ME

PSG
parClaude Dautel
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Le PSG avait fait de Zion Sukuzi, alors gardien de but de Parme, sa priorité au mercato d'été. Mais finalement le portier international japonais a rejoint Aston Villa, Paris ayant renoncé à la surenchère. Luis Enrique souhaite cependant que les champions d'Europe reviennent à la table des négociations.
Au même titre que Mika Godts ou Ferran Torres, l'entraîneur du Paris Saint-Germain souhaitait faire signer Zion Suzuki, ce qui dans le même temps aurait permis à Lucas Chevalier de rejoindre un autre club pour avoir du temps de jeu. Alors que le portier de 24 ans était annoncé comme tout proche du PSG, un accord à 35ME ayant été trouvé avec Parme, ce dernier avait finalement pris l'avion vers l'Angleterre pour signer avec Aston Villa, qui dans le même temps cédait Emiliano Martinez à Chelsea. Depuis quelques jours, TeamTalk affirme que le PSG pourrait finalement revenir à la charge et recruter Zion Suzuki, lequel a désormais un contrat jusqu'en 2031 avec le club entraîné par Unai Emery.

Suzuki, un gardien surcôté au PSG ?

Après le 4-4 à Manchester United, Zion Suzuki a fait l'objet de sévères critiques dans les médias anglais. « Zion Suzuki est un gardien de but qui donne l'impression que les arrêts sont plus difficiles qu'ils ne le sont vraiment. Mais sur coups de pied arrêtés ou en phase de jeu, notamment sur les centres dans la surface, il n'est pas à la hauteur », a lancé, dans Football Insider, Bryan King, ancien gardien de but de Millwall. Il n'empêche que le site anglais spécialisé confirme que dans ce dossier, Luis Enrique aurait effectivement demandé à ses dirigeants de revenir à la charge auprès d'Aston Villa afin de savoir si le club de Birmingham est disposé à discuter d'un transfert de celui qui est lié avec le club anglais en 2031.

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A voir si les agents de Zion Suzuki, qui s'étaient montrés trop gourmands lors du mercato estival, sont capables de revenir discuter avec les doubles champions d'Europe de manière plus sereine. Et surtout si Aston Villa est réellement disposé à déjà vendre son gardien de but. Du côté du Paris Saint-Germain, Matvei Safonov est le numéro 1 indiscutable, mais Lucas Chevalier va probablement demander un bon de sortie cet hiver ou l'été prochain.
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Mais bien sûr !! L'Equipe et Mherdouna🤦 tout est dit....les buzzistes nauséabonds, tout comme certains ici, sortis du fond des poubelles.

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Vous nous faites chier avec vos articles sur Mbappé !!!! N'y a t'il pas d'autres joueurs dans cette équipe ??!????????????????

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