LdC Fem : Les Lyonnaises écrasent la Juventus
OL•
Dans le cadre de la 4e journée de Ligue des champions féminine, les Lyonnaises se déplaçaient ce mercredi soir en Italie afin d'affronter la Juventus. Et le moins que l'on puisse dire est que Marie-Antoinette Katoto et ses coéquipières se sont promenées, puisqu'elles ont collé un 6-0 à leurs adversaires.
En effet, l'équipe lyonnaise s'est facilement imposée 6 à 0 avec un doublé de Katoto (31e et 35e), et des buts signés Dumornay (40e), Yohannes (80e), Shrader (85e) et Renard (90e+1). Avec cette victoire, Lyon est en tête de cette première phase de Ligue des champions avec un point d'avance sur le FC Barcelone. Le Barça a cependant un match en moins.
UEFA Women's Champions League
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le paillasson du PSG 2027 2028 a fuite.
Ligue 1
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