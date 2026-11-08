TV : Italie - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après un premier bloc de matchs intéressants en octobre dernier, l’équipe de France de Zinedine Zidane revient sur le devant de la scène avec un joli choc à disputer face à l’Italie à San Siro.

Quelle heure pour Italie - France ?

jeudi 12 novembre à 20h45 contre l’Italie à San Siro (Milan). Les Bleus sont de retour ! Un mois après avoir enchaîné les bons résultats pour les grands débuts de Zinédine Zidane, l’ équipe de France va terminer sa campagne de Ligue des Nations cette semaine. Le premier des deux matchs des Bleus durant cette trêve de novembre aura lieu cecontre l’Italie à San Siro (Milan).

Sur quelle chaîne suivre Italie - France ?

Comme tous les matchs de la France, cette rencontre face à la Squadra Azzurra, comptant pour la 5e journée du Groupe 1 et de la Ligue A de la Ligue des Nations, sera diffusée sur TF1. Les commentaires seront assurés par Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton.

Les compos probables de Italie - France :

Après avoir regardé la Coupe du Monde à la TV l’été dernier, l’Italie a plutôt bien réussi sa rentrée en octobre dernier. Défait à une seule reprise face à la Belgique en ouverture de la Ligue des Nations, la Squadra Azzurra a enchaîné deux victoires contre la Turquie et un nul face à la France (1-1). Deuxième de son groupe à trois points des Bleus, l’Italie ambitionne donc de dominer son voisin tricolore chez elle pour disputer la première place qualificative pour la phase finale. Pour ce match, Roberto Mancini alignera une belle équipe, avec des jeunes.

La compo probable de l’Italie : Donnarumma - Kayode, Mancini, Bastoni, Dimarco - Barella, Tonali, Frattesi - Vergara, Scamacca, Daniel Maldini.

Invaincue sous les ordres de Zinédine Zidane, la France a gagné trois matchs lors de la dernière trêve internationale d'octobre. Seule l’Italie a freiné les Bleus au Stade de France (1-1), alors que la Belgique et la Turquie ont plié sous les assauts de Mbappé, Olise ou Cherki. C’est donc avec l’envie de mettre les pendules à l’heure que la France va se déplacer à San Siro jeudi. Pour cette rencontre, qui pourrait permettre aux Bleus de se qualifier pour la phase finale de cette Ligue des Nations en cas de bon résultat, Zizou alignera sa meilleure équipe, malgré les absences de Dembélé ou Akliouche.

La compo probable de la France : Maignan - Gusto, Jacquet, Upamecano, Diouf - Da Cunha, Rabiot - Olise, Cherki, Désiré Doué - Mbappé.