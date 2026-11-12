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EdF : Zidane lui interdit de partir, Mbappé est isolé et énervé

EdF : Zidane lui interdit de partir, Mbappé est isolé et énervé

Equipe de France
parCorentin Facy
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Tension en équipe de France autour de la situation de Kylian Mbappé, forfait contre l’Italie mais que Zinedine Zidane refuse de renvoyer à Madrid dans l’optique du match face à la Turquie dimanche à Bordeaux.
Le début de mandat de Zinedine Zidane s’est très bien déroulé en septembre et octobre dernier avec trois victoires, un match nul et une impression de fraîcheur lors des quatre matchs de Ligue des Nations. Un rassemblement qui s’était en grande partie déroulé sans Kylian Mbappé, lequel s’était blessé dès le premier match contre la Turquie. Ce second rassemblement devait être l’occasion de voir comment l’attaquant du Real Madrid allait se comporter dans l’équipe de France de Zidane. Il va falloir attendre encore un peu.
L’ancien Parisien est forfait contre l’Italie et incertain pour dimanche face à la Turquie, et sa situation est au coeur de crispations au sein du groupe tricolore. Sur le plateau de W9, Cyril Hanouna confirme le début de malaise entre les deux hommes. L’animateur a notamment révélé que Kylian Mbappé aurait fait sa « diva ». « Ne se sentant pas de jouer » contre l’Italie en raison des nombreux blessés, le buteur du Real Madrid aurait tout simplement demandé l’autorisation de rentrer chez lui en Espagne.

Mbappé veut partir, Zidane le recadre 

Refus catégorique de Zinedine Zidane, qui aurait acté son forfait contre l’Italie mais qui souhaite attendre de voir si son capitaine peut jouer dimanche contre la Turquie. Une attitude de « patron » de la part de Zidane selon Hanouna, qui explique que si Deschamps pouvait accorder quelques privilèges à Mbappé, ce ne sera pas le cas avec un Zidane bien décidé à se faire respecter auprès de sa star. Une version immédiatement confirmée par El Chiringuito, qui explique que « Mbappé pensait qu’il allait retourner à Madrid » mais que Zidane lui a obligé de rester avec le groupe, ce qui a « créé des frictions » entre les deux hommes.
Présent en duplex depuis Milan sur la Chaîne L’Equipe, Giovanni Castaldi a également des informations dans ce sens. Le journaliste révèle qu’au sein du groupe de l’équipe de France, Kylian Mbappé « n’est plus aussi unanime et intouchable que pendant la Coupe du monde ». Une cassure serait de plus en plus présente entre le capitaine français et une partie du vestiaire. Un sacré casse-tête pour Zinedine Zidane, qui ne pensait sans doute pas commencer son aventure en Bleus avec un tel dossier à gérer.

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Derniers commentaires

Hojbjerg vendu 15 ME cet hiver, l'OM a deux offres

Personne n’est irremplaçable, donc puisque l’OM n’a pas le choix que de continuer à vendre il faut partir du haut d échiquier financier et vendre en conséquence du plus gros salaire au plus bas et là il s’avère que se sont hojberg et kondogbia. Il faut vendre le 1er et libérer de son contrat le 2eme

Lens est chaud, Thiago Motta double Pierre Sage

Oui si le salaire de Pierre Sage peut-être raisonnable celui de Thiago Motta est demesuré. L'OL l'a recalé à ce sujet. Bon courage à Lens.

EdF : Zidane lui interdit de partir, Mbappé est isolé et énervé

Ca ne sert à rien de le reprendre pour les matchs de poule de ligue des nations, il va à chaque fois se cacher derrière une blessure diplomatique pour être frais pour le match suivant du Réal, ça commence à se voir pourtant...

EdF : Zidane lui interdit de partir, Mbappé est isolé et énervé

Mais bien sûr !! L'Equipe et Mherdouna🤦 tout est dit....les buzzistes nauséabonds, tout comme certains ici, sortis du fond des poubelles.

EdF : Zidane lui interdit de partir, Mbappé est isolé et énervé

Vous nous faites chier avec vos articles sur Mbappé !!!! N'y a t'il pas d'autres joueurs dans cette équipe ??!????????????????

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