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Plus aucun doute, le PSG va sanctionner Safonov

PSG
parEric Bethsy
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Encensé par Luis Enrique, Matvey Safonov ne donne pas entière satisfaction au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale prévoit de recruter un nouveau gardien et regarde notamment du côté de l’Allemagne.
Matvey Safonov pourrait tomber de haut. Titulaire depuis la saison dernière, le gardien du Paris Saint-Germain a contribué au deuxième sacre en Ligue des Champions et fait le bonheur de Luis Enrique. L’entraîneur parisien a récemment complimenté son dernier rempart en conférence de presse, en soulignant sa progression et ses qualités adaptées à la philosophie mise en place. Ses déclarations laissaient penser que le Russe donnait entière satisfaction. Mais les initiatives du club francilien en coulisse donnent une tendance bien différente.
Le Paris Saint-Germain est effectivement à la recherche d’un nouveau portier. Et l’on ne parle pas d’un élément susceptible de rester dans l’ombre. Non, le double champion d’Europe compte s’offrir un gardien de haut niveau. Le magazine allemand Sport Bild révèle un intérêt parisien pour Gregor Kobel (28 ans). Le Paris Saint-Germain a déjà récolté des informations auprès du Suisse et de son entourage à plusieurs reprises. A travers ces échanges, l’actuel leader de Ligue 1 a dû apprendre que le gardien du Borussia Dortmund était en discussions avec ses supérieurs en vue d’une prolongation de son contrat qui expire en 2028.

Kobel proche d'une prolongation

Les Parisiens souhaitent visiblement contrecarrer les plans du BvB dont la prochaine réunion programmée avec Gregor Kobel pourrait permettre d’acter un accord. Le Paris Saint-Germain s’est peut-être manifesté trop tard, à moins que l’international suisse (30 sélections) ne soit tout simplement pas intéressé. Quoi qu’il en soit, l’approche francilienne confirme que Matvey Safonov n’a pas totalement rassuré les décideurs Luis Enrique et Luis Campos. L’entraîneur et le conseiller sportif avaient d’ailleurs tenté d’attirer Zion Suzuki (24 ans, Aston Villa) cet été. Une piste toujours d’actualité.

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Quand il dit qu'il n'y croit pas, c'est que tout est possible. Il se trompe tout le temps et tape toujours mal dans ses prévisions 😅

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Tiens le gone qui ramène sa fraise...Va t'occuper de ton club en déroute.

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Si Mc Court a mis 700 millions d'euros en 10 ans c'est quand même lui le premier responsable. Il a dit amen à Longoria pendant des années. C'est quand même lui donnait l'accord pour les dépenses. C'est lui qui bouchait la trésorerie tous les ans devant la DNCG. Maintenant qu'il ne vienne pas se plaindre du sportif s'il ne met plus un kopeck dans l'OM. C'est tout ce que l'on lui demande. Surtout si encore deux ou trois joueurs sont appelés à partir au mercato d'hiver.

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