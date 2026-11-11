Plus aucun doute, le PSG va sanctionner Safonov
Kobel proche d'une prolongation
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Quand il dit qu'il n'y croit pas, c'est que tout est possible. Il se trompe tout le temps et tape toujours mal dans ses prévisions 😅
L’eau ça mouille et le feu ça brûle…
Le Moustoir c’est Lorient Feancis Le Blé pour Brest c’est mieux
Tiens le gone qui ramène sa fraise...Va t'occuper de ton club en déroute.
Si Mc Court a mis 700 millions d'euros en 10 ans c'est quand même lui le premier responsable. Il a dit amen à Longoria pendant des années. C'est quand même lui donnait l'accord pour les dépenses. C'est lui qui bouchait la trésorerie tous les ans devant la DNCG. Maintenant qu'il ne vienne pas se plaindre du sportif s'il ne met plus un kopeck dans l'OM. C'est tout ce que l'on lui demande. Surtout si encore deux ou trois joueurs sont appelés à partir au mercato d'hiver.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13