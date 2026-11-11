Accord entre Mauricio Pochettino et Manchester United

Michael Carrick aura probablement dirigé Manchester United pour la dernière fois lors de l'incroyable nul (4-4) le week-end dernier à Old Trafford contre Aston Villa. La presse anglaise annonce que les dirigeants mancuniens ont trouvé un accord avec Mauricio Pochettino, l'actuel sélectionneur des États-Unis.

Après Southampton, Tottenham et Chelsea, Mauricio Pochettino s'apprête à entraîner un quatrième club de Premier League. Car les négociations avec le technicien argentin et le board de Manchester United se sont intensifiées ces dernières heures et Sky Sport confirme qu'un accord a été trouvé afin que Mauricio Pochettino succède à Michael Carrick, au moment où le Red Devils sont relégables. Cependant, le club n'a fait aucun communiqué pour annoncer le limogeage de Carrick, dans la mesure où tout n'est pas réglé, même si rien ne peut s'opposer à cette décision. Car s'il l'ancien coach du Paris Saint-Germain est toujours sous contrat avec la fédération nord-américaine de football, Pochettino dispose d'une clause libératoire à hauteur de 9 millions d'euros. Pas de quoi affoler Sir Jim Ratcliffe.

Réunion à Monaco pour limoger Carrick

C'est d'ailleurs au domicile monégasque du milliardaire anglais, également propriétaire de l'OGC Nice, que tout s'est réglé. « Michael Carrick a dirigé l'entraînement mercredi et reste officiellement l'entraîneur de Manchester United. Il devrait être démis de ses fonctions avant la fin de la semaine, une fois qu'Omar Berrada, le directeur général, et Jason Wilcox, le directeur du football, seront revenus de leur réunion avec le copropriétaire Sir Jim Ratcliffe à Monaco », précise la chaîne sportive anglaise.

Michael Carrick quitte Carrington peut-être pour la dernière fois ce 11 novembre

De son côté, le Sun, qui confirme cette réunion à Monaco ainsi que le probable licenciement de Michael Carrick ce jeudi, chiffre précisément le coût de cette opération. « Le licenciement de Carrick et de son équipe devrait avoisiner les 6 millions d’euros, ce qui portera le coût total des embauches et des licenciements des entraîneurs de Manchester United depuis l'ère Ferguson à plus de 120 millions d’euros », détaille le tabloïd anglais. Pour Mauricio Pochettino, c'est un rapide retour aux affaires en Premier League, puisque l'entraîneur argentin avait été limogé en juin 2024 par Chelsea, avant de prendre les commandes de l'équipe des États-Unis le 10 septembre de la même année.