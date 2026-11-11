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Viré par RMC, il revient comme une star

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parClaude Dautel
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Spécialiste du football espagnol, et longtemps journaliste vedette de RMC, Fred Hermel avait été mis sur une voie de garage avant finalement d'être poussé dehors. Il fait son retour par la grande porte dans la célèbre émission El Chiringuito animée par Josep Pedrerol.
Pendant de nombreuses années, il a été la voix du football espagnol dans l'After Foot, où certains de ses coups de gueule et certaines prises de position sont restés légendaires. Mais peu à peu, Frédéric Hermel a quitté sa zone de confort, participant à l'émission Les Grandes Gueules. L'an dernier, il héritait de sa propre émission, Bonjour c'est Fred, diffusée de 6 à 7 h le week-end. Mais cette saison, le journaliste de 56 ans a quitté RMC. Désormais sur LCI, où il participe à quelques débats de société, le journaliste français va cependant faire son grand retour dans une des émissions phares du football espagnol. En effet, Josep Pedrerol a annoncé que Fred Hermel rejoignait le casting du mondialement connu talk-show El Chiringuito.
Ce n'est pas la première fois que Fred Hermel travaille avec Josep Pedrerol. En effet, dès 2008, le journaliste français, parfaitement bilingue, avait rejoint Punto Pelota, l'émission présentée par Josep Pedrerol sur Intereconomía. Il avait ensuite suivi ce dernier en intégrant l'équipe d'El Chiringuito de Jugones, où il est resté jusqu'à fin janvier 2018, date à laquelle il annonce son départ de l'émission. Huit ans plus tard, et au moment où José Mourinho vient de reprendre les commandes du Real Madrid, celui dont on dit qu'il est très proche de Florentino Perez reprend donc du service de l'autre côté des Pyrénées. Un recrutement qui provoque bien des commentaires.

Hermel et Pedrerol trop supporters du Real Madrid ?

Parce que tout comme Josep Pedrerol et d'autres journalistes de cette émission, Fred Hermel est accusé de rouler pour le Real Madrid. « Un nouveau recrutement pour FlorentinoTV, un programme où 90 % c'est de la mer... du Real Madrid », fulmine Marc Gonzalez, sur les réseaux sociaux, tandis qu’un autre supporter s’en prend à Josep Pedrerol sur le même thème : « Encore un madridista acharné. Pedrerol, comme ça, tu vas continuer à perdre en audience et les gars de Mediaset vont vous renvoyer à la maison. Tu te trompes encore. » En attendant, dans une émission où le ton est parfois haut, la voix de Fred Hermel risque de se faire entendre.
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