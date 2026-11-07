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Suzuki au PSG, c’est 85 ME

Suzuki au PSG, c’est 85 ME

PSG
parGuillaume Conte
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Tout juste arrivé à Aston Villa, Zion Suzuki est annoncé sur le départ vers un club encore plus prestigieux. Le PSG est sur les rangs et connait le tarif demandé.
C’est l’étonnante rumeur qui traverse la presse anglaise ce week-end. Malgré un début de saison très réussi, Zion Suzuki affiche un tel niveau qu’une revente rapide en fin de saison n’est pas impossible pour Aston Villa. Ce serait un terrible aveu de faiblesse pour le club de Birmingham, mais la possible plus-value serait telle qu’elle n’est pas à négliger pour la formation anglaise. Surtout que les études de ces dernières semaines démontrent que la plupart des clubs de Premier League sont dans le rouge financièrement, et Aston Villa en fait clairement partie.
L’ancien gardien de Parme, brillant avec le Japon à la Coupe du monde, se retrouve dans le viseur du Paris SG, mais aussi d’Arsenal, de Liverpool et du Real Madrid en raison de sa sureté dans les arrêts et de son jeu au pied d’une redoutable précision. Si Aston Villa est très satisfait de ses prestations, sa vente fait déjà tourner les têtes.

Suzuki veut être numéro 1 au PSG

Ce samedi, Caught Offside précise que le club de Birmingham a déboursé 35 millions d’euros pour le faire venir de Parme, et envisage désormais de le revendre pour un montant record de 85 millions d’euros. Cela fera du Japonais le gardien le plus cher de l’histoire. Mais à l’heure où aucun record dans le monde des transferts ne semble intouchable, le voir surpasser la marque étonnante du transfert de Kepa à Chelsea en 2018 n’aurait rien de surprenant.
En tout cas, le PSG le surveille malgré sa conviction que Matvey Safonov peut largement tenir le cap sur cette saison. Mais voir un concurrent de premier plan arriver pour pousser le Russe dans ses retranchements à du sens pour la direction parisienne, sachant que Lucas Chevalier ne fait plus partie de l'équation. Attention toutefois à l’avis de Zion Suzuki, tout proche de signer au PSG l’été dernier avant de rebrousser chemin. Si des désaccords avec ses agents avaient été pointés du doigt, le fait qu’il n’ait pas de place de numéro 1 garantie avait aussi pesé dans son choix final.

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Bizarre ça gagne un match en Europe et il ne faut rien dire sur leur club qui était en déliquescence. Pourtant ca quitte rapidement la tribune quand ça perd

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On verra ce que ca donne mais est il fait pour le style ol? il a joué tous ces matchs avec une defense a 3 .. On est nombreux a ne pas etre fan de ce systeme a lyon qui n'a d'ailleurs presque jamais fonctionné .. pourquoi prendre un coach habitué a un systeme qui ne convient pas a l'equipe?

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Ce que tu dis... c'est exactement ce que dirait un veau. ^^

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Je préfère encore ce système boiteux que celui où il suffit de payer pour l'abandon des poursuites de certains pays.

LOSC : Mbappé en fin de contrat, il va faire une Kylian façon PSG

le dernier chapitre te correspond a merveille... décérébré qui vomis sa haine et sa frustration c'est ce que tu fais depuis des années!!!

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